Минтруд представил модель добровольного социального страхования для самозанятых граждан

У самозанятых граждан появится возможность получать пособие по временной нетрудоспособности. Модель добровольного социального страхования для самозанятых, разработанная Минтрудом, была представлена на проходящей в Сочи VII Всероссийской неделе охраны труда.

Добровольное социальное страхование для самозанятых предполагает максимально простой и понятный механизм уплаты взносов и получения страховых выплат. Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитывается исходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей.

«Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели страхования будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и тот период, который был отработан по трудовому договору в прошлом», - рассказал статс-секретарь – заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

В первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 - выплата составит 22,7 тыс. руб. в месяц. При стаже от пяти до восьми лет — 80% с выплатной 18,1 тыс. рублей. При стаже до пяти лет — 60% - выплата составит 13,6 тыс. руб. После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. руб., 25,9 тыс. руб. и 19,4 тыс. руб. соответственно.

При этом если самозанятый в течение длительного времени не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то размер взносов будет снижен. Так после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов будет применен понижающий коэффициент 0,9, а после 24 месяцев – 0,7.

Программа добровольного страхования предполагает больничные в следующих ситуациях: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантин застрахованного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

«По условиям программ подключиться к программе добровольного социального страхования для самозанятых можно через приложение “Мой налог”. При этом предусмотрена возможность уплачивать взносы равными платежами в течение года с использованием автоплатежа. То есть, подключиться к страховой программе можно будет в максимально простом и удобном для гражданина режиме, через мобильное приложение, без справок и личных визитов», - отметил Андрей Пудов.

В ходе разработки модели добровольного страхования проводились консультации как с Опорой России, ОНФ, экспертными организациями, предпринимательскими общественными объединениями и интернет-платформами. Было проведено несколько опросов для установления уровня ожидаемых гарантий и последующих расчетов ежемесячных платежей. Необходимые поправки в федеральное законодательство планируется до конца года внести на рассмотрение в Государственную Думу.

VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) проходит в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. В деловой программе конгресса запланировано более 100 мероприятий, в которых примут участие более 3 тысяч делегатов. Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс.