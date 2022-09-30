Михаил Дегтярев: «Наша задача создать лучшие условия для выпускников»

Глава региона отметил, что реализация всех планов плодотворно повлияет на развитие экономики. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край – территория, которая развивается не по дням, а по часам. Здесь нужны высококвалифицированные кадры, чьими руками будут построены новые предприятия, компании и другие объекты инженерной инфраструктуры в соответствии с единой стратегией развития края, разработанной до 2030 года. При разработке стратегии краевое правительство сделало ставку на системный подход, что позволило утвердить ее в качестве главного программного документа для органов исполнительной и законодательной власти. Таким образом, человеческие, организационные и финансовые ресурсы концентрируются на решении приоритетных задач, выполнение которых способно напрямую влиять на качество жизни.

- Среднее профессиональное образование в Хабаровском крае признается одним из самых высококлассных в России, а среди субъектов ДФО мы первые. Задача краевого правительства - создать все условия, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда и чувствовали себя уверенно на рабочих местах. Только так наша экономика продолжит развиваться, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Посодействовать воспитанию собственных кадров высокого качества должна реализация направления «Интересная работа, достойная зарплата» в рамках единой стратегии Хабаровского края. Направление, в свою очередь, подразделяется на проекты, объединенные общей целью - доступность приобретения навыков, необходимых для дальнейшего трудоустройства.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

В рамках проекта «Профессионалитет» было решено организовать кластер «Машиностроение», который предполагает подготовку специалистов, необходимых в работе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина. Всего, по условиям соглашения о партнерстве, в проекте будут задействованы девять профессий и специальностей. В их число входят: Оператор станков с программным управлением; Токарь на станках с числовым программным управлением; Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением; Мастер слесарных работ; Слесарь-сборщик авиационной техники; Аддитивные технологии; Технология металлообрабатывающего производства; Производство летательных аппаратов; Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.

Кроме того, финансовую поддержку в размере 113 миллионов рублей из бюджетов края и федерации получил губернаторский авиастроительный колледж. Выделенные средства пойдут на обновление материально-технической базы девяти мастерских. На сегодняшний день уже завершены ремонтные работы в мастерских, после чего начнется поступление и установка необходимого оборудования.

ОБНОВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

По нацпроекту «Образование» в техникумах и колледжах Хабаровского края появятся 40 мастерских, 12 из которых должны быть запущены уже в этом году: Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания (три мастерские); Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Орехова (две мастерские); Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса (три мастерские); Чегдомынский горно-технологический техникум (две мастерские); Хабаровский автомеханический колледж (две мастерские).

По окончании ремонтных работ мастерские получили новое учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование, что обошлось в более чем 62 миллиона рублей. Мастерские предлагают обучение по десятку компетенций, среди которых поварское дело, ресторанный сервис, парикмахерское искусство и другие.

ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН

Согласно краевой стратегии, до 2030 года новые навыки и знания должны получить 25 тысяч человек. На 2022 год установлен показатель в 2180 человек. Профессиональное обучение ведется в рамках проекта «Содействие занятости», входящего в национальный проект «Демография». 56 граждан проходят обучение в период действия социального контракта. Еще 406 соискателей приобретают навыки в рамках профессионального или дополнительного образования по направлению органов службы занятости населения.