Борис Рыжов: «Инопланетянами я не занимаюсь – на земле достаточно интересного»

Фото предоставлено пресс-службой телеканала РЕН ТВ

Борис Рыжов окончил Московский авиационный институт и факультет психологии МГУ. Более двух десятков лет профессор Московского городского педагогического университета. Доктор психологических наук, профессор. Почетный работник высшего образования России, лауреат Премии правительства России в области образования.

Более 10 лет Борис Рыжов работал на засекреченных проектах. Именно он занимался психологической подготовкой экипажа «Бурана» и обучал летчиков контролю над организмом в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Борис Рыжов руководил группой контроля психического состояния человека в экспериментах в Институте океанологии РАН при спусках на рекордные глубины, а также проводил исследования по вынужденной бессоннице и сам сутками не спал вместе с испытуемыми. Уникальный опыт и широчайшая эрудиция Бориса Рыжова и легли в основу программы «Неизвестная история»

Почему заслуженный профессор, основатель методики системной психологии, вузовский преподаватель с огромным стажем согласился вести свою программу на телевидении? Как говорил сам Рыжов, телевидение дало возможность взглянуть на себя самого с новой стороны. И конечно, расширить свою аудиторию. И не беда, что со своими слушателями нельзя встретиться взглядом, ответить на вопрос из зала. Телевизионный формат через объектив камеры и микрофон дает шанс удивить и заинтересовать миллионы зрителей.

Профессор Рыжов всегда любил удивлять: неожиданным фактом, новым поворотом темы. «Лекции нужно читать интересно или не читать их вообще. А чтобы читать интересно – есть только один путь – тебе самому должно быть интересно то, о чем ты рассказываешь», - считает профессор Рыжов.

На РЕН ТВ этот подход ведущего новой программы полностью поддержали. Программа выстроена так, чтобы в ней был, по выражению ее автора, драйв; чтобы зритель не уставал, сохранял интерес. Единой темы, объединяющей сюжеты, из которых состоит передача, – нет. Каждый из них – это отдельная история, самостоятельный рассказ о человеке, факте, явлении. Благодаря возможностям телевидения зритель может почувствовать себя если и не участником событий, то уж точно их современником. Каждый сюжет насыщен инфографикой, «ожившими картинами», документальными съемками, интервью с участниками событий, комментариями политиков и экспертов.

Профессор Рыжов всегда любил удивлять: неожиданным фактом, новым поворотом темы. Фото предоставлено пресс-службой телеканала РЕН ТВ.

«Нельзя долго утомлять зрителей «говорящей головой» на экране, это раздражает, - уверен Борис Рыжов. – Человек садится у телевизора, чтобы отдохнуть. Когда человек заинтересован, он отдыхает».

В ближайшем юбилейном выпуске точно будет интересно! Зрителей ждет путешествие в прошлое всем знакомых повседневных вещей. Что такое шаговые мельницы Кьюбитта и какое отношение они имеют к одному из самых популярных современных кардиотренажеров? Когда появился и сколько весил прообраз фена? Как работал древнеегипетский автомат по продаже воды? Что придумал немецкий учёный Фридрих Вольф и как его изобретение вернуло моду на искусственный загар?

Зрители узнают о научных разработках, которые значительно опередили свое время и не смогли пробить себе дорогу к потребителю. Видеосвязь, роботы, системы умного дома – все это появилось гораздо раньше, чем мы считаем. Кто и где их придумал, и почему человечество не сразу смогло воспользоваться преимуществами новых технологий?

А также в выпуске - тайны клана Клинтонов, исторически достоверные причины появления существующих до сих пор примет и суеверий, путь какао-бобов к современному шоколаду длиной в три тысячи лет и много других удивительных открытий.

Смотрите программу «Неизвестная история» в воскресенье, 2 октября, в 11-30. Развлекайтесь и просвещайтесь с профессором Борисом Рыжовым!

Возрастной ценз: 16+.