Бойцы спецназа Росгвардии отмечают профессиональный праздник

С годами менялась структура сил специального назначения войск правопорядка, но неизменной оставалась их главная функция – борьба с терроризмом и бандитизмом

30 сентября военнослужащие и сотрудники Сил специального назначения (ССН) Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Это первое соединение, которое принято считать прообразом современного спецназа Росгвардии. Оно было сформировано приказом НКВД СССР в 1941 году и предназначалось для выполнения особых заданий.

«На вооружении сил специального назначения находятся современные и высокотехнологичные образцы вооружения, военная и специальная техника, позволяющая выполнять задачи в любых условиях. Постоянно проводится апробация перспективных образцов вооружения и техники, средств защиты и обмундирования. За плечами спецназовцев Росгвардии сотни успешно выполненных задач в ходе которых достигнут главный результат - стабильная обстановка на всей территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

С годами менялась структура сил специального назначения войск правопорядка, но неизменной оставалась их главная функция – борьба с терроризмом и бандитизмом в любой точке нашей страны. Именно этим сейчас бойцы ССН и занимаются на Донбассе.

Отметим, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 3000 военнослужащих и сотрудников сил специального назначения Росгвардии удостоены государственных наград Российской Федерации, а 6 человек удостоены высшего звания Героя России.

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Спецназом Росгвардии при проведении воздушной оптико-электронной разведки при выполнении задач был обнаружен беспилотник, ведущий воздушную разведку позиций наших войск, с использованием системы подавления квадрокоптер был заглушен. После посадки по месту приземления был произведен артиллерийский огневой налет.

Также военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в населённых пунктах Луганской Народной Республики было обнаружено 3 схрона из которых изъято десять ПТРК, в том числе установка ПТРК иностранного производства, три ракеты ПТУР иностранного производства, три ракеты ПТУР «Фагот», 29 гранатометов и более 200 выстрелов к ним, пять огнеметов РПО, три ПЗРК «Игла», 22 артиллерийских снаряда, 67 противотанковых, противопехотных, сигнальных мины, 42 ручные гранаты, 6 кг. взрывчатых веществ и более 7000 боеприпасов к стрелковому оружию.