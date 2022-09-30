Дмитрий Песков: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области войдут не только в состав Российской Федерации, но и в Союзное государство

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Дмитрий Сергеевич, можно в продолжение главной темы дня?

- Да, пожалуйста.

- После того как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области сегодня войдут в состав Российской Федерации, будет ли это означать, что, таким образом, как и любой другой регион нашей страны, они вольются и в состав Союзного государства России и Белоруссии?

С такими вопросами журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в пятницу, 30 сентября.

- Разумеется, - ответил Песков. - Они (вышеперечисленные регионы. - А.Г.) станут неотъемлемой частью, суверенной территорией Российской Федерации.

- Это значит, что Союз России и Белоруссии увеличится, если говорить только территориально, на 120 тысяч квадратных километров. Интересно, обсуждались ли уже эти вопросы на недавней встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи? Согласен ли с таким поворотом событий Александр Григорьевич? И потом, за время существования Союзного государства подписано и действует несколько сотен нормативных документов. Будут ли они распространяться и на новый регион?

- Разумеется. Это абсолютно суверенная территория Российской Федерации будет. И, конечно, тема референдумов, она была на повестке дня того общения двух президентов, которая недавно имела место в Сочи.

- И результат этого общения положительный, я правильно понимаю?

- Что вы имеете в виду, что значит положительный? Я не понимаю, что вы имеете в виду…

- (реплика журналиста другого СМИ) Наверное, коллега хотел уточнить, как отнесся Лукашенко к идее присоединения.

- Я не могу говорить за президента Белоруссии, - сказал пресс-секретарь. - Я просто могу вам сказать, что, действительно, Президент России подробно информировал (Александра Лукашенко. - А.Г.) о том, как проходили референдумы, о настроениях на этих территориях и так далее.

- Спасибо.

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