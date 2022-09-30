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Наука30 сентября 2022 10:10

Сильнее, чем ожидали: столкновение аппарата миссии DART с астероидом фотографировали космические телескопы Webb и Hubble

NASA показало фото столкновения аппарата миссии DART с астероидом
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Таким увидел (в инфракрасно спектре) взрыв на астероиде космический телескоп Джеймс Уэбб.

Таким увидел (в инфракрасно спектре) взрыв на астероиде космический телескоп Джеймс Уэбб.

Столкновение астероида Диморф с аппаратом миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) продолжает обрастать новыми подробностями. Как сообщило NASA, за развитием событий следили сразу два космических телескопа Webb и Hubble. Такая кооперация стала первой в истории. Один телескоп делал кадры в инфракрасном диапазоне, другой – в оптическом. Ученые продемонстрировали, что получилось.

Предварительный вывод: взрыв от удара по 160-метровой глыбе астерода Диморф, сопровождающий 780-метровый астероид Дидим, оказался сильнее, чем ожидали.

- Волновался, что от Диморфа ничего не останется, - сказал Ян Карнелли (Ian Carnelli) из Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA), чей небольшой аппарат LICIACube, участвовал в миссии - фотографировал столкновение, находясь примерно в 50 километрах от основного зонда-снаряда.

Хаббл снимал столкновение и его последствия в оптическом диапазоне.

Хаббл снимал столкновение и его последствия в оптическом диапазоне.

Кстати, в 2024 году ESA планирует направить к парочке «Дидим-Диморф» собственную миссию под названием Hera. Прибытие ожидается в 2026 году. Европейцы рассчитывают собрать дополнительные данные о новой траектории подстреленного малютки и сфотографировать образовавшийся кратер. Он должен быть не менее 10 метров в диаметре.

Пока еще не получен ответ на главные вопросы миссии DART. Изменилась ли в результате столкновения с зондом-снарядом траектория Диморфа? И, если изменилась, то насколько? А стало быть, до конца пока не ясно, можно ли будет, при случае, хоть чуть-чуть отклонить от Земли угрожающий ей астероид посредством так называемого кинетического метода, то есть, ударив по нему чем-нибудь тяжелым.

Впервые для наблюдений за одним событием были задействованы сразу два космических телескопа.

Впервые для наблюдений за одним событием были задействованы сразу два космических телескопа.

Напомню, ночью 27 сентября 2022 года в 2 часа 43 минуты по московскому времени 500-килограмовый зонд миссии DART сходу врезался в глыбу весом 5 миллионов тонн, подлетев к ней на скорости примерно 6,6 километров в секунду. Столкновение произошло в 11 миллионах километрах от Земли.

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