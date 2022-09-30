Сильнее, чем ожидали: столкновение аппарата миссии DART с астероидом фотографировали космические телескопы Webb и Hubble

Таким увидел (в инфракрасно спектре) взрыв на астероиде космический телескоп Джеймс Уэбб.

Столкновение астероида Диморф с аппаратом миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) продолжает обрастать новыми подробностями. Как сообщило NASA, за развитием событий следили сразу два космических телескопа Webb и Hubble. Такая кооперация стала первой в истории. Один телескоп делал кадры в инфракрасном диапазоне, другой – в оптическом. Ученые продемонстрировали, что получилось.

Предварительный вывод: взрыв от удара по 160-метровой глыбе астерода Диморф, сопровождающий 780-метровый астероид Дидим, оказался сильнее, чем ожидали.

- Волновался, что от Диморфа ничего не останется, - сказал Ян Карнелли (Ian Carnelli) из Европейского космического агентства (European Space Agency - ESA), чей небольшой аппарат LICIACube, участвовал в миссии - фотографировал столкновение, находясь примерно в 50 километрах от основного зонда-снаряда.

Хаббл снимал столкновение и его последствия в оптическом диапазоне.

Кстати, в 2024 году ESA планирует направить к парочке «Дидим-Диморф» собственную миссию под названием Hera. Прибытие ожидается в 2026 году. Европейцы рассчитывают собрать дополнительные данные о новой траектории подстреленного малютки и сфотографировать образовавшийся кратер. Он должен быть не менее 10 метров в диаметре.

Пока еще не получен ответ на главные вопросы миссии DART. Изменилась ли в результате столкновения с зондом-снарядом траектория Диморфа? И, если изменилась, то насколько? А стало быть, до конца пока не ясно, можно ли будет, при случае, хоть чуть-чуть отклонить от Земли угрожающий ей астероид посредством так называемого кинетического метода, то есть, ударив по нему чем-нибудь тяжелым.

Впервые для наблюдений за одним событием были задействованы сразу два космических телескопа.

Напомню, ночью 27 сентября 2022 года в 2 часа 43 минуты по московскому времени 500-килограмовый зонд миссии DART сходу врезался в глыбу весом 5 миллионов тонн, подлетев к ней на скорости примерно 6,6 километров в секунду. Столкновение произошло в 11 миллионах километрах от Земли.