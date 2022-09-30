Беспокойство у кредитных организаций вызывают, в частности, предполагаемые условия реализации нового закона о кредитных каникулах для участников специальной военной операции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мужчинам, которые потенциально могут попасть под частичную мобилизацию, стали отказывать в ипотеке. Официально банки изменения в критериях одобрения заявок на кредиты в связи с мобилизацией отрицают или вообще не комментируют. Но, как уже писала «КП», риэлторы подтверждают: проблема есть, особенно в коммерческих банках «второго эшелона».

Нередко банкиры напрямую не отказывают, но предлагают отложить рассмотрение заявки — типа «пусть все утрясется — тогда выдадим».

-Объём выданных ипотечных кредитов после 21 сентября в целом сократился, снизился и спрос на консультации по покупке жилья в ипотеку. Свой вклад в это внесли и банки: некоторые из них стали отказывать заёмщикам, которые попадают под частичную мобилизацию. Кредитные организации скорректировали механизмы оценки надёжности клиентов, чтобы перестраховаться. Ведь сейчас непонятно, кого и когда потенциально могут призвать на военную службу, - сообщила «КП» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

-Некоторые банки, кроме того, стали повышать ставки по ипотеке, мотивируя это возросшими рисками, - рассказывает член Гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. - О мобилизованных-то власти позаботились. Но коммерческие организации отыграются на остальных.

О каких рисках речь? Беспокойство у кредитных организаций вызывают, в частности, предполагаемые условия реализации нового закона о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Погибшим и получившим инвалидность первой группы долги по кредитам предполагается списывать. За чей счет? Из того, что известно на сегодня, - за счет прибыли банков. Вот что на этот счет разъясняется в официальном телеграм-канале «Объясняем.рф»:

«Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков».

По оценкам, возможные потери банков составят не более 1-2% от прибыли. Но еще предположительно будут потери, связанные с кредитными каникулами для мобилизованных и отсрочкой выплат.

Не торопитесь обвинять банкиров в жадности в сложной для страны ситуации (хотя в некоторых случаях - и не без того). Но, как объясняют специалисты, кроме желания или нежелания поступиться прибылью, есть еще и вопрос банковского регулирования. Если опустить кучу деталей, про которые очень долго и сложно рассказывают эксперты, и совсем грубо: любые дополнительные риски должны страховаться размером банковского капитала — иначе будет сильно недоволен Центробанк. Если совсем на пальцах: чем больше рисков, тем больше у банка должен быть в кубышке запас средств «на случай чего», которые как-то прокручивать нельзя. Для крупнейших банков это, возможно, не проблема. Но не все банки, выдающие в стране ипотеку и другие кредиты, крупнейшие.

-В этой ситуации нужны внятные разъяснения от ЦБ, - считает завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Сейчас банковские андеррайтеры (специалисты по оценке рисков — Ред.) в замешательстве, поскольку столкнулись с новыми рисками, вокруг которых много неопределенности.

Как объясняют эксперты, банки, конечно же, не могут включить в условия кредитования вещи, которые иначе как дискриминацией по полу и возрасту не назовешь. Тем более, что мужчины в возрасте от 18 до 55 лет — существенная часть заемщиков. Но есть масса возможностей сделать это в завуалированной форме. Например, выдавать ипотеку мужикам, которые потенциально могут попасть под частичную мобилизацию, только в том случае, если в качестве созаемщика привлекается работающая (а значит, не иждивенка и будет отвечать по кредиту!) жена или кто-то еще из родственников. Либо устанавливать для таких случаев более высокие ставки.

-Страхование по ипотечным сделкам может подорожать, а оно обязательное, - прогнозирует совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

Ну и наконец есть совсем простой вариант. Разложить потенциальные убытки понемногу на всех заемщиков. То есть немного поднять ставки по всем кредитам для всех.