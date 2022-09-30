Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Второй день подряд украинские каратели расстреливают мирных жителей, которые пытаются выехать на освобожденные территории. Накануне ВСУ расстреляли колонну автомобилей под Купянском, в которой выехать с территории Украины пытались около 40 человек. В результате порядка 30 человек погибли. А в день, когда Запорожская область стала независимой, украинские нацисты ударили по мирным жителям Запорожья. Об обстановке в Запорожье Радио "КП" рассказал член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

- Владимир Валерьевич, можно ли вас всех поздравить с итогами референдума и будущим воссоединением Запорожья с Россией?

- Да, наконец, это произошло, наконец, мы этого добились, наконец-то мы воссоединились. Это то, чего мы ждали свыше 30 лет. Мы ждали даже не 2 месяца, с момента, как мы приняли решение о проведении референдума, и даже не 8 лет после переворота, а именно 30 с лишним лет. Ощущение радости есть у всех, кто проголосовал на референдуме, а это гигантское, подавляющее большинство жителей.

Но, как вы уже знаете, в этот день нам снова не обойтись и без слез. Режим Зеленского расстрелял десятки запорожцев, которые хотели выехать на освобожденную территорию Запорожской области. Этих людей не выпускали неделями и даже месяцами. И буквально позавчера они устроили митинг с требованием, чтобы их выпустили наконец-то. И сегодня по сформированной ими колонне был нанесен удар. По состоянию на данный момент известно о 23 погибших, 34 раненых мирных запорожцах. Слетевший с катушек наркоман Зеленский мстит запорожцам за их нелояльность к его режиму, мстит жителям Запорожского края за то, что мы сделали свой выбор на референдуме в пользу России, и мстит в день воссоединения с Россией.

- Мы правильно понимаем, что эти люди хотели выехать с подконтрольных Украине территорий области на освобожденные?

- Да, есть такая зона на Ореховском шоссе из Запорожья, на территории Ореховского рынка, где формируются колонны автомобилей из желающих выехать на освобожденные земли, там собираются сотни и иногда даже тысячи машин. И украинские власти делают все, чтобы этому их намерению противодействовать. Их там держат неделями, некоторые из них уже по два месяца не могут выехать к нам. И позавчера люди вышли на митинг, люди потребовали, чтобы их выпускали на освобожденную территорию. После этого туда приехали сотрудники СБУ и полиции, которые начали угрожать людям, говоря, мол, вы еще об этом своем желании сильно пожалеете.

И сегодня этот очередной подлый и мерзкий удар по мирным людям был нанесен ВСУ. При этом, ответственность за провокацию Киев попытался тут же, еще не остыли тела убитых, возложить на Россию.

- Про это, наверное, уже и говорить не стоит.

- Нет, стоит. Каждый раз необходимо проговаривать такие вещи. Потому что с той стороны идет массовое оболванивание, льется оправдание провокаций и не кончаются попытки обвинить в своих чудовищных преступлениях нас.

- Давайте вернемся к области, в каком она сейчас статусе?

- Мы сейчас - независимая Запорожская область. Мы целые сутки уже независимые, но уверены, что вскоре эта независимость закончится, и мы воссоединимся с Россией. Глубоко символично, что последний день референдума пришелся на великий православный праздник – Воздвижение Креста Господня. Крест. Это все-таки защита от темных сил. И мы, запорожцы, прекрасно знаем, что на небе Бог, а на земле Россия. А возвращаемся официально домой мы в день Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Мы не просто верим в будущее России, мы ее любим, полны надежды, и София, как мудрость, дает нам возможность дышать полной грудью и жить во благо нашего единого великого государства. Сейчас у нас в Москве делегация из нескольких десятков человек, которые ковали победу многие годы, представители абсолютно всех слоев населения и видов деятельности, это и стар, и млад.

А пока мы не воссоединились с матерью Россией, то можем даже напечатать деньги, отчеканить монеты и марки, чтобы потом коллекционеры, нумизматы и филателисты собирали и коллекционировали подобные вещи. Конечно, в шутку. Но понятно, что есть куда тратить средства на более насущные нужды.

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