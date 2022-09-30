В Херсоне погиб первый замглавы Военно-гражданской администрации области

В Херсонской области Алексей Катериничев работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы Российской Федерации
В пятницу, 30 сентября, трагически погиб, исполняя свой долг, первый заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Алексей Катериничев.
Об этом говорится в специальном информационном сообщении, которое в этот день «Комсомольская правда» получила из пресс-службы чрезвычайного ведомства.
«Алексей Викторович работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России, - говорится в сообщении. - Проходил службу в Федеральной пограничной службе Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Под эгидой Национального антитеррористического комитета несколько лет организовывал деятельность Оперативного штаба Управления ФСБ России по Калининградской области. Принимал участие в контртеррористических и специальных операциях».
За проявленное мужество и героизм полковник Катериничев неоднократно награждался боевыми орденами и медалями.
«Алексей Викторович был ответственным и грамотным руководителем, - говорится также в информации пресс-службы, - доблестным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным и ответственным товарищем».
Сообщается, что в Херсонской области Алексей Катериничев «работал на защите мирных жителей, отстаивая государственные интересы Российской Федерации».
У Алексея Викторовича остались жена и дети.
«МЧС России глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память...»
В вестибюле Центрального аппарата ведомства на улице Ватутина с утра, 30 сентября, установили портрет мужественного офицера, рядом - в рамке - его боевая биография.
«Комсомольская правда» разделяет горечь утраты и выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам Алексея Викторовича Катериничева.