В Кузбассе завершился X международный спортивный форум «Россия - спортивная держава»

Международный форум «Россия – спортивная держава» собрал экспертов и спортсменов из 12 стран мира. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе завершился Международный форум «Россия – спортивная держава» - крупнейшее событие в спортивной жизни страны. В этом году он состоялся в юбилейный, десятый раз. Мероприятия форума проходили с 28 по 30 сентября на спортивных аренах и деловых площадках в Кемерове, Белове, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в горнолыжном комплексе Шерегеш. В Кузбасс приехали зарубежные гости из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Ирака, Бахрейна, Сирии, Пакистана. Ведущими спикерами форума стали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Свое приветствие участникам мероприятия направил президент России Владимир Путин.

В ходе форума глава региона Сергей Цивилев представил систему развития спорта в Кузбассе.

- Для Кузбасса это очень почетно - быть организатором Десятого юбилейного Международного форума «Россия - спортивная держава». Мы заслужили это право: по итогам 2021 года Кузбасс был признан лучшим спортивным регионом РФ, - рассказал Сергей Цивилев. - Мы хотели бы показать всем гостям и участникам наш подход в организации спорта. Она основана на российской, советской системе подготовки - от дворовых спортплощадок до занятий в круглогодичных спортивных комплексах и до создания специализированных многофункциональных спортивных центров, которые строятся по новым технологиям. В таких центрах интегрированы спортзалы, бассейны, фитнес-залы, гостиницы, кафе. Такая система позволяет одновременно тренироваться и выходить на арену спортсменам для участия в соревнованиях по разным видам спорта.

Участники мотопробега «Донбасс - Кузбасс» финишировали 29 сентября в Кемерове. Лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» встретил губернатор региона Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В рамках форума была запланирована масштабная деловая и спортивная программа. На горнолыжном курорте Шерегеш прошло одно из главных спортивно-туристических событий года - Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Эксперты обсудили, как сделать зимний спорт массовым и доступным, как повысить качество туристических услуг и расширить инфраструктуру для активного отдыха.

В рамках форума было подписано важное соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола и двух гостиничных комплексов. Свои подписи на документе поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Центр уличного баскетбола будет построен в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ - Детям».

Губернатор Сергей Цивилев также принял участие в открытии парка Олимпийской славы в Кемерове. На торжественной церемонии присутствовали известные спортсмены - президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, четырехкратный победитель Олимпийских игр по спортивной гимнастике Алексей Немов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и другие российские атлеты.

- Парк Олимпийской славы - это уникальная площадка, на которой сосредоточены самые современные спортивные объекты, - рассказал Сергей Цивилев. - На одной территории находятся два многофункциональных спортивных комплекса - ледовый дворец «Кузбасс» и «Кузбасс-Арена», где можно заниматься почти всеми олимпийскими видами спорта, Московская площадь - самая большая в нашем регионе, вместимостью до 100 тысяч человек и новая набережная Томи. Уверен, новый парк станет одним из лучших мест прогулок жителей.

Ярким спортивным событием форума стало открытие Международного юношеского фестиваля самбо сборных команд государств-членов организации Договора о коллективной безопасности. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Ярким спортивным событием стало открытие Международного юношеского фестиваля самбо сборных команд государств-членов организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). А 29 сентября на кузбасской земле завершился первый в истории мотопробег шахтерской дружбы «Донбасс – Кузбасс». Представители мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром «Хирургом» Залдастановым финишировали в Олимпийском парке Кемерова. Мотопробег стартовал из Донецка и проходил через Горловку, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск.

Кроме того, во время форума в Кемерове открылся первый в мире фиджитал-центр. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, появление первой подобной площадки именно в Кемерове очень символично, ведь в Кузбассе расположен один из крупнейших спортивных кластеров страны.

- Фиджитал-центр - это синергия не только спортивных активностей, но и цифровых, когда на одной площадке закладывается совершенно новая, ранее не использованная модель гармоничного развития личности. Это, напомню, одна из национальных целей, которую поставил Президент. Такие центры ломают стереотипы о том, что за компьютерами сидят люди физически не подготовленные. С их появлением ребятам не нужно будет стоять перед выбором, либо быть айтишником и сидеть в темной комнате, или заниматься спортом. Это можно будет гармонично сочетать, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.