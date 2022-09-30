Павел Крашенинников - из Георгиевского зала Кремля: После того, как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России, они сохранят за собой свои названия

Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Павел Владимирович, у нас с вами на днях хорошее интервью получилось, только я один вопрос забыл задать. Скажи, пожалуйста, после того, как будут подписаны 4 договора, после того как 4 региона войдут в состав России, они так же будут называться – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области?

- Да, названия сохраняются. Они будут субъектами Российской Федерации. Соответственно, после подписания договора будет заключение Конституционного суда, потом - внесение этих документов на ратификацию.

И после ратификации – уже будет готовиться Федеральный конституционный закон о принятии соответствующих территорий в состав России.

- И это запишут в Основной Закон.

- Да, есть такая процедура - президент будет вносить поправки в Конституцию, в ту статью, где указывается перечень регионов, входящих в состав Российской Федерации.

- Там будут ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области?

- Так точно, так и будет.

- И еще один вопрос. Ты уже находишься в Георгиевском зале, я так понимаю?

- Да, точно. Этот шум как раз говорит о том, что мы ждем торжественное мероприятие.

- Скажи, какое настроение у собравшихся, с кем ты уже поздоровался, кому пожал руку, кого похлопал по плечу?

- Настроение рабочее, торжественное. И мы готовы к дальнейшей работе. Так что, все идет своим чередом.

- С кем ты уже пообщался, кого поздравил?

- Коллеги из новых наших субъектов Российской Федерации, которые, как предполагается, сейчас подпишут документы, только подъезжают. Пока общаемся с коллегами-депутатами, сенаторами, губернаторами. Все нормально, все идет по плану.

- Спасибо огромное. С праздником вас!

- Да, спасибо, Александр. Аналогично.