Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Главные цитаты из обращения Владимира Путина 30 сентября 2022 года

Еще один шаг, чтобы Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России, сделан. После подведения итогов референдумов, в пятницу, 30 сентября, Владимир Путин и главы четырех регионов подписали договоры о появлении новых субъектов страны. Документы окончательно вступят в силу после одобрения Конституционного суда и обеих палат парламента.

Церемония подписания прошла в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца. В самом начале Владимир Путин произнес длинную приветственную речь. 10 раз сенаторы, депутаты и министры прерывали президента овациями.

- Уверен, Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей, - заявил президент.

Главе страны пришлось взять паузу, потому что зал в первый разразился аплодисментами.

- За выбором людей наша общая судьба и тысячелетняя история. Люди пронесли через года любовь к России. Это чувство никто не может уничтожить. Вот почему и молодежь, которая не жила в Советском Союзе, голосовала за единство, - добавил российский лидер.

ГРАЖДАНЕ НАВСЕГДА

- В 1991 году развалили великую страну, жителей поставили перед фактом. Но это уже не важно – Советского Союза нет. Прошлого не вернуть, да и России это не нужно. Но нет ничего сильнее стремления миллионов, которые считают себя частью России! Народ сказал свое слово.

Хочу, чтобы меня услышали: люди в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожской и Херсонской становятся нашили гражданами навсегда.

Призываю немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Выбор народов обсуждать не будем – он сделан. Россия его не предаст.

В ЭТОМ МИССИЯ НАРОДА

- Сегодняшие киевские власти должны относиться к волеизъявлению народа с уважением. Мы будем защищать нашу землю всеми силами - в этом освободительная миссия русского народа. Отстроим разрушенное, восстановим заводы, наладим пенсионное обеспечение. Вместе сделаем так, чтобы граждане чувствовали поддержку всего народа, всех республик и краев.

ЗАПАДУ НЕ НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ МЫ

- После распада Советского Союза Запад решил, что всему миру придется мириться с его диктатом. Запад решил, что Россия от потрясения не оправится, развалится сама. Но Россия устояла, возродилась, окрепла. Запад искал новый шанс ударить по нам, раздробить государство. Им не дает покоя существование великой богатой страны с народом, который не будет жить под чужой властью.

Запад готов сохранить неоколониальную систему, собирать с человечества дань, собирать ренту гегемона. Отсюда агрессия к независимым государствам, попытка подорвать неподконтрольные интеграционные процессы. Им важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет - одни верхушки добровольно соглашаются стать вассалами, других покупают, а если не получается купить – разрушаются целые государства.

Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам.

ПО ИХ ПРАВИЛАМ ЖИТЬ НЕ БУДЕМ

- Кто видел правила Запада? Кто их согласовывал? Сплошной обман и тройные стандарты! На дураков рассчитано. По таким подтасованным правилам жить не будем!