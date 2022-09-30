60-киллограмовый Александр Головин из «Кадетства» брутально нокаутировал Кирилла «Гниду» Емельянова

Звезды сериала «Кадетство» Александр Головин и Кирилл Емельянов встретились на ринге. Фото: Кадр видео

Если мужчины решили, то битве быть. Так случилось и со звездами сериала «Кадетство» Александром Головиным и Кириллом Емельяновым, которые договорились разобраться по-мужски из-за давней латентной неприязни друг к другу.

Сказано — сделано. Оба записались на бокс. Оба кое-как успели подготовиться. И сошлись в октагоне по правилам ММА в рамках ютуб-промоушена «Наше дело».

Фото: кадр видео

По форме было видно, что Головин (Макар в «Кадетстве») спорт не оставлял — он сухой, подвижный и резкий. А вот Емельянов (Гнида) в последнее время не раз попадал в дебоши и явно в форме себя не держал. Лишний вес и отсутствие навыков драки сыграли с ним злую шутку, несмотря на то, что оппонент был легче Кирилла почти на 20 кило.

Саша грамотно защищался и атаковал соперника по корпусу и в голову точными «двойками» и «тройками». Тогда как Емельянов отворачивался от ударов, убегал, закрывал глаза и забывал держать руки у лица.

Фото: кадр видео

Судья мог останавливать бой в первом раунде, когда Головин прижал коллегу к клетке и начал забивать ударами со всех сторон, однако почему-то начал отсчитывать нокдаун, только продлив мучения «Гниды». Под глазом у Кирилла образовалась приличная сечка.

В итоге за 20 секунд до конца первого раунда Кирилл упал после очередного града ударов Саши. И решил не подниматься, хотя мог (но зачем). Победа техническим нокаутом Головина, который вошел во вкус и уже с нетерпением ждет новых соперников.

Фото: кадр видео

— Я усиленно тренировался, — признался после боя победитель. — Спасибо огромное Кириллу. Я боялся его, вес-то больше. Но сегодня Господь Бог был на моей стороне. Сцена и клетка почти ничем не отличается. Так же, как перед боем, я хожу и вспоминаю, что мне нужно сделать на сцене.