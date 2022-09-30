Тамара Глоба говорит, что эхо всех событий конца лета мы будем ощущать еще 7 — 9 месяцев. Фото: социальные сети

Тамара Глоба утверждает, что в этому году октябрь особенный с астрологической точки зрения. Астролог записала новый большой гороскоп на октябрь 2022 года.

Мы прослушали прогнозы астролога Тамары Глоба и публикуем интересные фрагменты. Сначала общие характеристики месяца. Астролог предупреждает, что многие события этого периода продляться на следующие 7 месяцев.

Самые опасные дни октября

- Октябрь - месяц Весов, гармонии, обычно он равновесный, удачный и приводит голову в состояние трезвого равновесия. Но в этом году это, к сожалению, не так: в 2022 году октябрь – месяц довольно спорный, и события, которые предшествуют этому начались уже в конце лета. С конца августа пошел период противостояния Марса и события, которые касаются этого противостояния - переходят на 2023 год. Мы увидим эхо тех событий - в течении последующих 7 и 9 месяцев. Мы только вступаем в новый период времени, который раскачивает события мирового масштаба. Это касается и России, и практически всего мира.

- В 2022 году октябрь отличается неравновесным периодом. Споры идут вокруг политики, авторитетов, общественной жизни; остро встают семейные вопросы; вопросы молодежи. Это – время поисков, метаний. С 1 до 12 октября возникают проблемы из-за устаревшей техники; события, которые касаются перемен в финансовых вопросах; аварийная опасность для перелетов, переездов, перемещений; слом старых структур. 15, 16 октября - время, когда критические события проявятся наиболее сильно. 25 октября (частичное затмение Солнца) затронет общественные, политические вопросы. Тотальное затмение Луны 8 ноября в 11 часов – затронет вопросы материального обеспечения, урожая и устоявшихся структур во всем мире.

- Белая Луна вошла в Рыбы и в течении последующих 7 месяцев будут проявлены многие подковерные проблемы и интриги, которые касаются: и власти, и общественной жизни. Затронут вопросы здоровья, поездок, перемещений.

- В то же время октябрь – период укрепления общественного и финансового положения, укрепления духа. Благодаря усилиям многих людей из разных структур и систем, из разных общественных и социальных слоев будет возможность укрепления системы, которая была разрушена. Системы нужной для общества, для государства, для каждого человека. Огромная роль принадлежит дипломатам, а также переговорным процессам.

Дни повышенной аварийности - 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 18, 25, 26 и 29 октября.

Гороскоп для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба на октябрь 2022 года

Овен

Огромная роль принадлежит вашему авторитету. Много спорных вопросов вы будете решать в октябре: они коснутся отношений с партнерами и противниками, с открытыми врагами, а также с союзниками. Благодаря семье вы сможете решить свои проблемы; много дел помогут решить и старые проверенные друзья, связи. В первой половине месяца удачи ждут в работе. Несмотря на трудности, ваше материальное положение будет укрепляться. Во второй половине – значительная роль принадлежит вопросам, относящимся к коллективной деятельности. В третьей декаде повышенное внимание ко всему что вас окружает; избегайте экстрима и провокаций. За вашей спиной – покровительство и поддержка, к вам присматриваются.

Телец

Успех ждет в первой половине октября – в дороге. В конце месяца – проблемы, касающиеся семейных отношений и дел партнеров. Будьте очень внимательны к любимым людям, помогайте окружающим. Весь месяц заставит обратить внимание на работу и здоровье. Вы стремитесь заработать нужные вам деньги – и в этом преуспеете. Во многих делах будут помогать друзья, многие события откроют новые перспективы. Вполне возможно, что вы не сразу поймете их ценность.

Близнецы

Марс вошел в Близнецы и потребует активации всех процессов, которые касаются лично вас, вашей судьбы – и личной жизни, и интеллектуальной деятельности, здоровья. Начинается период наибольшей активности. В октябре главные события коснуться любви. Дети и любимые люди сыграют наибольшую роль в вашей судьбе. Это время переговоров, когда удача ждет в интеллектуальной деятельности. Ждите важных предложений и договоров, которые придут со второй половины октября. В последнюю неделю месяца возможны трудности, касающиеся и работы, и здоровья. Внимательно следите за тем, что происходит с вашим здоровьем и окружением – на службе будут крупные перемены.

Рак

Придут изменения в карьере. Первая половина месяца - удачный период для интеллектуальной деятельности. Во второй половине – будьте внимательны ко всему, что относится к вашим детям и любимым, поддерживайте тех, кто больше всего дорог. Появится много работы, вполне возможно, что вы взвалите на себя больше деятельности чем можете выдержать, поэтому необходимо следить за здоровьем. Мировоззрение изменится: вы по-новому посмотрите на многие вещи.

Лев

Период перемен, вы активно строите планы на будущее. Во многом друзья сыграют важную роль в ваших планах. Этот период затронет и ваших родственников, поддерживайте их – особенно в первой декаде месяца. Возможны расходы, потери – из-за трудностей, которые касаются семьи. Но в то же время будет и прибыль: она менее значительна чем расходы, но тем не менее определенная компенсация все же существует. В конце октября обратите особое внимание на жилищные вопросы; отношения с родителями.

Дева

В делах карьеры назреют крупные перемены. Руководство присматривается к вам, давит на вас, и в то же время подталкивает к действиям. Направление, которое даст вам начальник будет освоено с большим трудом. Но параллельно ваш интеллект сыграет большую роль во всем, чем вы занимаетесь. Ждите прибыли, хорошей возможности от тех, кому вы дороги и кто вам помогает. Будьте очень аккуратны в поездках – дороги неудачны в последнюю неделю октября.

Весы

Месяц наиболее важный, потому что касается вопросов, связанных с авторитетом, а также личной жизнью. Планы октября изменят ваши дела, вашу судьбу. Работа станет вашей отдушиной. В первой половине месяца обратите особое внимание на дела, которые касаются материальных вопросов – возможны потери и крупные перемены. За спиной скандалы неизбежны. Будут помогать любящие люди. Ваша задача – поддержать партнеров, будьте очень внимательны к людям, которые вас любят. В конце месяца есть опасность крупных материальных потерь, расходов – будь осторожны.

Скорпион

В первой половине месяца люди, которые мыслят рационально помогут вам справиться со всеми делами. Те, кто вас любит – буду оберегать от всех проблем. В середине месяца будьте внимательны к здоровью – избегайте экстрима и опасных ситуаций.

Стрелец

Октябрь с одной стороны - период помощи друзей во всех направлениях; с другой – период противостояния, когда возникнут споры с партнерами и противниками, будет много борьбы вокруг личных отношений: с конкурентами, партнерами, врагами. За спиной – интриги, поэтому оглядывайтесь на то, что происходит вокруг вас. Лучше всего вы себя чувствуете в собственном доме – он вас оберегает от бурь и потерь. Главная поддержка – от любящей женщины.

Козерог

Начиная с этой осени и на долгий последующий период в вашу жизнь входит новая работа. Активная деятельность в которой много суеты, поездок, перемещений. Активная перестройка коснется всех ваших дел и отношений - с родственниками, на работе. В первой части октября будьте внимательны в дорогах – они могут быть не очень удачливыми.

Водолей

Вам необходимо следить за своей физической формой, здоровьем. Уделите большое внимание своим детям – они нуждаются в помощи и поддержке. В третьей декаде октября будьте внимательны к делам: возможно, что придет крупная перестройка – какие-то планы рухнут, но некоторые планы появятся снова в новой форме. И вы получите хорошую материальную компенсацию и возможность хороших заработков.

Рыбы

Месяц больших перемен. Переезды, жилищные вопросы, дела родителей затронут весь месяц. В течение 7 -9 месяцев вопросы, которые касаются ваших родителей будут вас волновать. Больше внимания уделяйте своей семье, своим детям. Будьте очень внимательны в пути в середине третьей декады. Приходит переоценка ценностей, многие люди увидят ваши лучшие черты, помогают и поддерживают – отвечайте им тем же.