«Первые после спасателей»: Как не остаться без крыши над головой

Фото: ПАО СК «Росгосстрах»

Спросите любого финансового советника, и он скажет: «В семье надо страховать жизнь кормильца и основное имущество». Потому что потеря и того, и другого грозит очень большими финансовыми проблемами. При этом многие в России до сих пор не считают, что нужно страховать что-либо в принципе. Мол, это лишние траты, а возмещение потом полностью не получить. В день 101-й годовщины со дня основания старейшего российского страховщика — компании «Росгосстрах» — мы решили развеять эти устоявшиеся мифы.

ОТ ПОЖАРА ДО НАВОДНЕНИЯ — НЕ ЗАРЕКАЙСЯ ОТ СТИХИИ

К сожалению, природные катастрофы (наводнения, землетрясения, ураганы и лесные пожары) происходят в России довольно часто. Из недавнего: лесные пожары в Рязанской области и в Сибири, наводнение в Краснодарском крае, ураган в Московской области. В последние пару лет разгул стихии не приводил к серьезным последствиям для жителей России, но можно вспомнить и недавние события, которые иначе как катастрофой не назовешь — тысячи людей в одночасье оставались без крова.

- У большинства клиентов, которые обращались, домов практически нет — либо полностью смыло водой, либо остатки для жилья совершенно непригодны. Власти размещали людей в гостинице, детских садах, школах. Условия в Тулуне были очень сложные. Но конфликтных клиентов не было - все понимали, что оперативно получат причитающееся им страховое возмещение. И граждане за свое жилье, и предприниматели, бизнес которых тоже пострадал, - вспоминает Дарья Логинова, специалист «Росгосстраха», работавшая во время сильного наводнения в Иркутской области в 2019 году.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тогда в регионе было объявлено чрезвычайное положение, оказанием помощи пострадавшим в ручном режиме занимались власти на самом высшем уровне — вплоть до президента. И, конечно, в первых рядах были страховщики. И в Тулуне, и в Нижнеудинске, где наводнение тоже нанесло большой урон.

- Для жителей нашего города это огромное горе. Люди остались без жилья, подтопило все. У одного страхователя дом просто смыло. А ведь я его насилу уговорила застраховаться. У другой клиентки тоже сильно пострадал дом. Совсем новый. Тоже долго уговаривала страховаться — и теперь она мне очень благодарна, - рассказывает Эльвира Пронина, страховой агент в Нижнеудинске.

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ И ПОДЖОГИ НЕ РЕДКОСТЬ

Впрочем, не только природные катаклизмы могут оставить без крыши над головой. Бытовых трагедий по стране тоже случается немало — по статистике «Росгосстраха», пожары после коротких замыканий и даже поджогов являются самым актуальным риском для частных домов и дач, огонь наносит самый значительный урон собственникам недвижимости.

- От дома моего клиента буквально за каких-то два-три часа остался только фундамент и две стены. А какой добротный он был – выстроен из хороших бревен, крытый железом, просторный! Бригада МЧС приехала быстро, но несмотря на все их старания, практически все – и дом, и имущество в нем — уничтожил огонь. Причина пожара – короткое замыкание, и случилось оно в 4 утра. Сразу после МЧС к работе приступили мы, страховщики. Уже на следующий день эксперт сделал фотографии места, где раньше был дом, мы подсказали, какие документы понадобятся, и сами все оформили. Мы не оставили в беде хозяина: он получил всю сумму, на которую был застрахован дом. Для нас, страховых агентов, благодарность от клиентов — это самая главная моральная оценка нашего труда, - рассказывает Галина Бутова, страховой агент из Арзамаса (Нижегородская область).

Фото: Сергей ГАПОН/Архив "КП"

Подчас именно настойчивость страхового агента спасает многих клиентов от огромных убытков.

- Одна из моих клиенток страховала дом на протяжении нескольких лет, а потом уехала жить к племяннице и не пролонгировала договор. Я ей позвонила, напомнила – как же так, дом ведь остался без присмотра! В очередной ее приезд мы встретились, подписали договор. А спустя какое-то время дом подожгли. «Росгосстрах» выплатил ей страховое возмещение. И эти деньги она вложила в строительство — новый дом теперь строит ее сын. Она довольна и при встрече каждый раз благодарит за то, что я убедила ее застраховать дом, - рассказывает агент Наталья Разживайкина из города Дорогобуж Смоленской области.

НЕ НАДО НАДЕЯТЬСЯ НА АВОСЬ

Русский человек так уж устроен. Задумываться о страховании он начинает тогда, когда уже поздно. Если что-то происходит со здоровьем, имуществом, домом, автомобилем. Но в этом случае полис уже не поможет. Точнее он поможет только тем, у кого этот полис на момент страхового случая был. Так случилось с теми, кто застраховал дома в Ивановской области. В мае 2021 года в регионе неожиданно прошел ураган.

- Разрушений было много, в отдельных районах даже ввели режим ЧС. Но за выплатами в страховую компанию могли обратиться только те собственники, у которых жилье было застраховано. К сожалению, и в нашем регионе, да и в целом по стране многие полагаются на «авось». Хотя в последние годы, как отмечают специалисты, климат меняется, и природа нам преподносит все больше и больше неприятных сюрпризов, - говорит директор филиала «Росгосстраха» в Ивановской области Юлия Соколова.

По ее словам, ущерб из-за не катастрофических природных явлений, конечно, не такой, как после пожаров. Но даже относительно небольшая страховая выплата в несколько десятков тысяч рублей лишней не будет — рачительный собственник потратит ее на ремонт жилья. И самое главное — расходы на страховку относятся к плановым тратам семейного бюджета, а в случае ЧП деньги на ремонт или покупку нового жилья или домашнего имущества придется искать срочно, залезать в долги, брать кредиты…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОЛИС СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

В «Росгосстрахе» сегодня работает более 30 тысяч страховых агентов — это одна из крупнейших сетей страны. И у большинства из них есть своя история о том, как своевременно купленный полис помог людям в трудную минуту и в сложной ситуации. У кого-то это драма одной семьи, у кого-то трагическая история поселка или целого города. Как правило, страховые агенты приходят на помощь первыми после спасателей, иногда ночуя на крышах затопленных домов, чтобы охранять имущество клиентов от мародеров. Форсируют на лодках разлившиеся реки, чтобы оценить ущерб. Бросив свое хозяйство, помогают соседям оформить заявление на выплату.

Действующие в старейшей страховой компании страны регламенты предполагают, что сразу после стихийного бедствия или после объявления ЧС работники компании начинают обзвон или подомовой обход клиентов, чтобы узнать, не пострадали ли они, и подсказать необходимый порядок действий для получения возмещения по страховке. Собственно, только благодаря страховке все эти истории заканчиваются счастливым концом, а клиенты компании получают возможность после беды вернуться к прежней жизни — с привычным уровнем достатка и благополучия.

- Застраховав дом, человек, конечно, не может быть спокоен, что с домом уже ничего не случится. Но человек может быть уверен, что в случае несчастья он уже заблаговременно сделал первый шаг к своей новой жизни, не менее счастливой и благополучной, чем нынешняя, - резюмируют в «Росгосстрахе».

Фото: Яна КРОИЛОВА/PhotoXPress

ТОЛЬКО ЦИФРА

В этом году старейшая страховая компания страны в среднем выплачивает клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 5,6 млн рублей ежедневно.

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