«Я возьму автомат»: Дана Борисова объявила, что хочет пойти добровольцем

Дана Борисова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дана Борисова готова пойти служить родине. 46-летняя телеведущая объявила в соцсетях, что мечтает отправиться в зону боевых действий добровольцем. Блондинка напомнила, что когда-то вела популярную передачу «Армейский магазин». Дана уверена, что полученный ею опыт наверняка пригодится. Звезда экрана готова взять в руки оружие и пойти сражаться

- Я сама задумалась над тем, чтобы пойти служить. Я вела военную передачу, я знаю, как этих парней поддержать, что сказать. Как журналист смогу пользу принести. Честно, у меня эта идея уже давно, она мне даже снится, - сообщила Борисова. – На передовую меня, конечно, не пустят, наверное. Но если будет ситуация, когда объявят всеобщую мобилизацию, я возьму автомат.

Дана призналась, что еще в феврале приняла судьбоносное для себя решение. Но от осуществления этого плана ее останавливает одно обстоятельство: у нее нет близкого человека, который взял бы на себя заботу об ее дочери. Борисова в одиночку воспитывает 15-летнюю Полину.

Дана с дочкой Полиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отец девочки, бизнесмен Максим Аксенов, всячески уклоняется от уплаты алиментов. Он даже не хочет видеться с дочкой, хотя живет в соседнем доме. В этой ситуации Дана была бы рада отправить послужить Родине своего бывшего гражданского мужа. Правда, надежды, что его призовут, у блондинки мало. Максим ранее не служил, так что вряд ли попадет под частичную мобилизацию.

- Я была бы счастлива, если бы пришла повестка, - заявила Борисова «МК». – К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять ответственное решение.

Недавно Дана рассказала подписчикам, что в последние месяцы её утро начинается не с чашки кофе, а с просмотра карты боевых действий.

- Я знаю направления, где идут ожесточённые бои, и те, где наши успешно наступают, - похвасталась она.

Борисова вела программу «Армейский магазин» в общей сложности восемь лет с перерывами, с 1993 по 2005 годы. Телеведущая говорит, что военнообязанной она не была, но летала на истребителях и побывала на авианосце.