Что скажет папа? Дочь Урганта выложила в соцсети постельный кадр с мужчиной

Иван Ургант с дочкой Эрикой. Фото: соцсети.

Женившись на своей школьной любви Наталье Кикнадзе, Иван Ургант с пяти лет воспитывал дочь супруги от первого брака Эрику. Телеведущий любит свою старшую наследницу как родную и поддерживает ее во всех начинаниях. Несколько лет назад Иван и Наталья отправили Эрику учиться в США. Девушка посещает занятия в самом дорогом и престижном учебном заведении Америки в сфере креативных индустрий - нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Эрика обожает творческие эксперименты и часто принимает участие в смелых фотосессиях. Однако ее последняя съемка переходит все границы приличия. Пикантным кадром 22-летняя наследница телеведущего поделилась в соцсетях.

На фото Эрика позирует в спальне на кровати вместе с мужчиной. Девушка одета в полупрозрачную ночную сорочку, через которую просвечивает ее грудь, и чулки в сетку. При этом Эрика практически сидит на лице своего партнера.

Неприличный кадр возмутил подписчиков. «А если папа увидит?», «Совсем уже», «Позорище какое», - написали фолловеры в комментариях.

Эрика выложила в соцсетях пикантный кадр, снятый в спальне. Фото: соцсети.

Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия, однако своим папой Эрика считает Ивана Урганта. Супруги воспитывают еще двух дочерей - 14-летнюю Нину и 7-летнюю Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом.

Эрика говорит, что мама и отчим спокойно относятся к ее модным экспериментам.

– Мама и папа стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть, – рассказывала Кикнадзе в интервью журналу Tatler. – Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они – тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально.

Школа Parsons School of Design, в которой учится Эрика, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем.