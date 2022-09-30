В НАТО одернули Украину

Генсек военного блока Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский был сегодня очень ярок. После принятия в состав России Донбасса, Запорожья и Херсонщищины, глава Незалежной объявил: мы подаём заявку на вступление в НАТО "в ускоренной порядке". Мол, де-факто мы вообще уже там. Но пыл лидера Украины остудили в альянсе буквально в считанные часы.

- Украина пока не может стать членом НАТО, так как для этого необходимо одобрение всех 30 членов организации единогласно, - заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, одернув "горячие головы" на Незалежной. Правда, он лобавил и "ложечку меда", заявив, что альянса никогда не признает вхождение четырёх областей в состав России.

Что же остается Украине? Ждать, больше ничего. При этом надо учитывать, что в НАТО стараются не брать страны, у которых есть неурегулированные территориальные претензии, а у Киева имеется не просто претензия, а открытый конфликт с Россией.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Михаил Зеленский сам не верит, что Украина вступит в НАТО.

- Я думаю, что советники Зеленского давно уже объяснили ему, что натовские процедуры не предполагают возможность ускоренного вступления Украины и для того, чтобы это сделать, нужно взломать всю систему внутринатовских соглашений, - заявил депутат «Газете.Ru».

А официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко пояснила: «Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку».