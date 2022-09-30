"Добро пожаловать домой": Путин спел гимн страны, а Шаман ставшую хитом песню "Встанем" на Красной площади

После торжественной речи Владимир Путин спел гимн России вместе с тысячами россиян на Красной площади. Фото: REUTERS

Красная площадь многие годы - место силы, место притяжения важных событий России. Здесь проходят парады, исторические решения, в 2014 году состоялся концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Новая дата на календаре - 30 сентября, день возвращения домой Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение, которое ждали 30 лет»

Сразу же после подписания Владимиром Путиным соответствующих документов, возле стен Кремля стали собираться десятки тысяч человек. Все они шли на концерт-митинг «Выбор людей. Вместе навсегда». Красная площадь не смогла вместить всех желающих, поэтому остальные пришли на Васильевский спуск, поднялись на Большой Москворецкий мост.

- Сказали, что и Владимир Путин придет. Большое событие для России. Можно, конечно, по телевизору смотреть, но лучше самому быть участником, - сказал москвич Николай.

Фото: Иван МАКЕЕВ

О важности мероприятия, как никто другие, знали люди с новых территорий. Слово «дождались» звучало буквально со всех сторон.

- Для нас это начало новой жизни. Надеемся, что очень скоро и мирной жизни. Люди Донбасса выстрадали это решение. Знаю, что сегодня люди поехали и на Саур-Могилу. Сколько там нашим бойцам пришлось сражаться, сколько крови там пролилось, - говорит Анатолий, житель Дебальцево.

- Вернуться домой - в Россию – это счастье. Мы ждали этого решения даже не восемь, а тридцать лет. Развал Советского Союза – это было неправильное решение. И вот только сейчас все становится на свои места, - рассказала Марина Светличная, уроженка Горловки.

Сразу же после подписания Владимиром Путиным соответствующих документов, возле стен Кремля стали собираться десятки тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Песни с линии огня»

Открыть концерт-митинг доверили заслуженному артисту России Сергею Войтенко, который неоднократно был в Донбассе, приезжал в родную Самару и рассказывал о беде, которую видел своими глазами. И равнодушных практически не было. Именно так и родилась песня «За Донбасс».

- За весну, за мир, за Донбасс. За победу, у нас дело правое. Другими мы не будем, - сказал Сергей Войтенко.

На сторону жителей Донбасса еще в 2014 года стал актер Антон Шагин, который прочувствовал боль родителей, которые потеряли детей, сыновей народных республик и отправившихся на спецоперацию. Он посвятил стихотворение «Аллея ангелов».

- Аллея Ангелов, прости, мы долго шли. И оправданий не найти, не сберегли. Простите дети, старики, за боль в груди. За восьмилетье вопреки, с ума сойти, - прочитал Антон Шагин.

На днях вернулась из Краснодона певица Елизавета Долженкова, свою песню она посвятила бессмертному подвигу Молодой гвардии.

- Вставайте люди русские, - пела Ольга Кормухина, которая уже несколько лет поддерживает Донбасс, передает жителям гуманитарную помощь.

Особенно тепло приняли певицу Юлию Чичерину, которая исполнила песню «Красная армия всех сильнее». Она была написана прямо на линии огня в Донбассе вместе со смоленским военкором Семеном Пеговым.

- Хочу пожелать здоровья и сил ребятам, которые сейчас сражаются в Красном Лимане. Им сейчас реально тяжело. Это смоленская пехота, это добровольцы, это коменданты города. В Донбассе много людей пошли добровольцами. Хочется вспомнить шахтеров, Воху (Владимира Жогу), Александра Захарченко - все эти мужики оказались мощнее армии. Я влюблен в свою работу, как и все те, кто сейчас находятся на Донбассе, - сказал военкор Семен Пегов.

Москвичи пришли на концерт-митинг «Выбор людей. Вместе навсегда». Фото: Иван МАКЕЕВ

«Настоящая Россия – это те, кто остались»

Больше 100 тысяч людей собрались на Красной площади. Мужчины обсуждали, что Россия стала еще больше, говорили о приближающейся победе. На сцену вышли главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

- Донбасс вернулся домой. Сказать, что я рад - ничего не сказать. Долгих 8,5 лет мы ждали, верили. И вот этот день свершился - русские люли воссоединились. Мы с 2014 года живем по московскому времени. Москва всегда была для нас Родиной. Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Рязань, Владивосток - это такие же русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь. Донбасс Отчизну не подведет, - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Поддержать вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вышли артисты Николай Басков, Александр Маршал, группа «Любе», а также молодой исполнитель Шаман, который покорил россиян песней «Встанем».

- Русских объединяет чувство справедливости. Мы один народ и должны защищать друг друга. Прошло два года после принятия поправки в Конституцию России о запрете отчуждения российских территорий. И сегодня мы можем понять и почувствовать, насколько это важно. Херсон, Луганск, Донецк, Запорожье с Россией навсегда, - сказал актер Владимир Машков.

Пока одни делают выбор покинуть страну в сложное время, потому что струсили, не захотели трудностей, другие остались в России. Кто-то мужественно поехал на фронт, кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то готов поддерживать морально.

- Настоящая Россия не в тех, кто уехал, а кто остался, - сказал Владимир Машков.

Больше 100 тысяч людей собрались на Красной площади. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Россия открывает двери родного дома»

Красная площадь с каждым выступлением наполнялась новыми эмоциями, словами поддержки. Актер Иван Охлобыстин всеми силами поддерживает российских бойцов и жителей Донбасса, часто ездит в регионы.

- Наконец-то Донбасс вернулся домой. Рано или поздно мы победим. Отступать нам некуда. Это битва между добром и злом, - сказал Иван Охлобыстин.

Начинающая луганская поэтесса Богдана Нещерет прославилась после того, как стала ополченкой в бригаде «Призрак» Алексея Мозгового. Девочка за эти восемь лет уже выросла и приехала на Красную площадь в день воссоединения Донбасса с Россией.

- Моя мечта встретить Владимира Путина, - сказала Богдана.

Красная площадь с каждым выступлением наполнялась новыми эмоциями, словами поддержки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот день, похоже, не было ничего неосуществимого. Богдана смогла познакомиться с президентом России и даже передала ему тетрадь со своими стихами, а Владимир Владимирович предложил издать их.

- Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде - сила. А значит, победа будет за нами! – сказал со сцены Владимир Путин.

Президент страны заверил, что россияне сделают все, чтобы поддержать своих братьев и сестер на освобожденных территориях. Он подчеркнул, что Россия не только «открывает двери родного дома для братьев и сестер», она открывает им свое сердце.

- Добро пожаловать домой! - поприветствовал собравшихся Путин.

После торжественной речи Владимир Путин спел гимн России вместе с тысячами россиян на Красной площади. Но и это был не финал – концерт продолжил еще один патриот страны Олег Газманов.

- Как же без Газманова, как же без «Любе». Они наши народные артисты. И они с нами. Жизнь расставляет все на места: кто с нами, а кто против нас. Кто нам друг, а кто враг. Главное, что Россия едина, - обсуждали собравшиеся.