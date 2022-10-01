Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Тоиров потерял в бою зрение, но одержал победу

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Два хозяина в одном дому быть не могут», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о войне: «Лучше голова долой, нежели утратить свою честь. Смертями пятьюстами научился смерти не бояться».

ОРГАНИЗОВАЛ «ТАНКОВУЮ КАРУСЕЛЬ»

Подполковник Муродали Тоиров

Подполковник Муродали ТОИРОВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир отдельного танкового батальона подполковник Муродали Тоиров командовал танковым батальоном. Выполняя в составе батальонно-тактической группы задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов, батальону подполковника Тоирова было поручено не допустить прибытия подкрепления со стороны боевиков. Учитывая имеющийся опыт, Муродали организовал блокирование населенного пункта со стороны наиболее вероятного наступления подкрепления. Украинские националисты, стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, бросили в бой подкрепление, поддерживая его огнем артиллерии. В ходе наступления противника, находясь на командном пункте, Муродали руководил обороной позиций и, несмотря на превосходящие силы боевиков, успешно выполнял задачу. На подступах к оборонительным рубежам подполковник Тоиров организовал «танковую карусель», чем сковал наступление украинских националистов.

В результате очередного артиллерийского залпа со стороны украинских радикалов Муродали получил тяжелое ранение ноги от разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда. Несмотря на тяжелое ранение, подполковник Тоиров самостоятельно выбрался из-под огня боевиков, оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить действиями батальона. По итогам ожесточенного боя, батальоном Муродали Таирова было уничтожено 5 танков, а также большое количество живой силы врага, что вынудило противника прекратить попытки прорыва обороны и отступить».

ПРОДОЛЖИЛ БОЙ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ

Старший лейтенант Ахлиддин Тоиров

Старший лейтенант Ахлиддин ТОИРОВ Фото: Минобороны РФ

«Танковая рота под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Ахлиддина Тоирова выполняла задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. В составе батальонно-тактической группы, рота старшего лейтенанта Тоирова вела наступление с западных окраин населенного пункта. В ходе боя, действуя в составе танкового экипажа, Ахлиддин нанес огневое поражение объектам противника и прорвал вражеский оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Дождавшись подкрепления, националисты, предприняли попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль. Быстро оценив складывающуюся ситуацию, опережая замысел противника, Ахлиддин, управляя огнем танков своих подчиненных сковал действия боевиков. Сдерживая атаки вооруженных радикалов, танк в котором находился старший лейтенант Тоиров, был атакован переносным противотанковым ракетным комплексом «Джавелин», в результате чего российский офицер ппотерял зрение на правом глазе, однако из боя не вышел. Несмотря на тяжелое ранение, старший лейтенант Ахлиддин Тоиров выбрался из горящего танка, оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить действиями роты и только после выполнения боевой задачи был эвакуирован в медицинский батальон. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Тоирова в сочетании сего высокой подготовленностью создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов».

ЭФФЕКТИВНО СКОРРЕКТИРОВАЛ ОГОНЬ

Капитан Юрий Шуваев

Капитан Юрий ШУВАЕВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе ведения боя российских подразделений в заданном районе заместитель командира гаубичного артиллерийского дивизиона капитан Юрий Шуваев организовал управление огнем артиллерии с применением беспилотных летательных аппаратов. В ходе боя Юрий лично осуществлял корректировку артиллерийского огня из различных артиллерийских систем по позициям националистов, тем самым обеспечил безопасное продвижение наших войск на тактическом направлении. В ходе ведения воздушной разведки Юрием Шуваевым была обнаружена огневая позиция взвода реактивных систем залпового огня «Град» противника. Уверенные действия и высокие профессиональные качества Юрия позволили своевременно и эффективно провести корректировку артиллерийского огня и уничтожить огневую позицию РСЗО, обеспечив огневое превосходство нашей артиллерии и беспрепятственное продвижение наших войск. По итогам боестолкновения противник потерял четыре боевые машины и до 30 человек личного состава украинских националистов».

ВСКРЫЛ ЗАМЫСЕЛ ПРОТИВНИКА

Старший лейтенант Иннокентий Евсюков

Старший лейтенант Иннокентий ЕВСЮКОВ Фото: Минобороны РФ

«Группа российских военнослужащих под руководством командира взвода старшего лейтенанта Иннокентия Евсюкова выполняла задачу по сбору информации об объектах противника и корректировке огня российской артиллерии. В ходе выполнении задачи группой Иннокентия было обнаружено вооруженное формирование украинских националистов. Мгновенно оценив ситуацию, старший лейтенант Евсюков, используя условия местности, вместе с подчиненными, заняв выгодные позиции, вступил в бой с националистами. В ходе боя противник, понеся потери, был вынужден отступить.

После того как группа Иннокентия пресекла деятельность противника с зоне ответственности, военнослужащие вскрыли позиции объектов противника, оперативно передали координаты на командный пункт, на основании которых прицельным огнем артиллерии обнаруженные объекты были ликвидированы.

Благодаря смелым действиям старшего лейтенанта Евсюкова были уничтожены передовые отряды готовившего наступление противника, дальнейшая атака была сорвана а обороняющиеся подразделения перегруппировались для успешного ведения обороны на новых позициях».