Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 1 октября 2022 года: четыре новых региона вошли в состав России, Запад отказался рассматривать заявку Киева на срочное вступление в НАТО

Зеленский заявил, что подписал заявку об ускоренном вступлении Украины в НАТО. Но Запад его одернул Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНСКОГО ПРОИГНОРИРОВАЛИ. МИНИМУМ, 4 РАЗА

После церемонии подписания договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и херсонской областей к России из Киева последовала немедленная реакций. Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский заявил, что немедленно подписал заявку об ускоренном вступлении Украины в НАТО. Но в ответ ему, мягко говоря, поводили по губам. Сначала Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая демократическая страна имеет право вступить в НАТО. И Украина тоже. Но для этого требуется согласие всех 30 стран-членов, а потому сейчас речь о вступлении в НАТО не идет. Потом эту же риторику повторили Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент США Джозеф Байден.

- Сейчас не лучшее время, чтобы обсуждать возможность вступления Украины в НАТО, - объяснил и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Четыре раза подряд по губам.

В общем, реплики всех вышеперечисленных и многих присоединившихся к ним лиц можно свести к короткой формуле: "Вам же говорят – приходите завтра, а вы каждый раз сегодня приходите".

А У ВАС ПОТОЛОК ЦЕН ОБРУШИЛСЯ

Сенаторы от Республиканской партии США внесли законопроект об ограничении предельной цены на российскую нефть, несмотря на то, что журнал Forbes недвусмысленно предупредил всех, что такая инициатива станет гвоздем в крышку гроба экономики стран Запада. По мнению экспертов издания, санкции в этом секторе не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики, так как она полна недостатков, а политики не понимают механизмы работы энергетических рынков.

Как считают эксперты журнала, в результате такой политики РФ сохранит высокие доходы от продажи энергоносителя, а мировая экономика будет наказана. И, вообще, администрация Байдена и еврочиновники, по их мнению, показали полную некомпетентность в условиях энергетического кризиса.

Насчет еврочиновников подмечено верно, а вот относительно администрации Байдена не стоит ее недооценивать. Если Вашингтон спит и видит, как угробить европейскую экономику, то это самый верный и правильный путь. Кстати, лучше всего подлинное отношение к Европе высказал все тот же Энтони Блинкен, объяснивший, что нынешняя ситуация в Европе - это возможность раз и навсегда покончить с «зависимостью региона» от энергоресурсов России. Часть света для этого напыщенного американского еврея всего лишь регион, в отличие от великих (в его глазах) запыленного Айдахо или Богом забытого Вермонта.

АНГЕЛА, А МОЖЕТ - ВЕРНУТЬСЯ?

Экс-канцлерин ФРГ Ангела Меркель неожиданно выступила с критикой нынешней политики Евросоюза, стремящегося отказаться от всех отношений с Россией. Выдав очередную порцию критики в адрес Москвы (в Европе это нынче обязательный атрибут), она, тем не менее, заявила, что Европе необходимо продолжать работать над "панъевропейской архитектурой безопасности" с участием России, "даже если это потребует много выдержки".

- Мы должны работать над общеевропейской архитектурой безопасности с участием России в рамках принципов международного права, - заявила Меркель, пояснив, что при другом подходе "Холодная война" в Европе никогда не закончится.

А еще фрау экс-канцлерин посетовала, что благосостояние граждан Германии значительно ухудшилось после 24-го февраля. Здесь, конечно, можно было призвать к ответу "обиженную ливерную колбасу и тоном Людвига Аристарховича спросить: "А кто же это сделал, а, Олаф?" Но Олаф предусмотрительно заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Все же не хватает Европе Ангелы, не того калибра смешливая "колбаска" Шольц.

АННЕКСИЯ ЛЕГАЛЬНАЯ И НЕТ

Референдумы и воссоединение 4-х бывших регионов Украины с Россией вызвали единодушное осуждение на Западе. Впрочем, на иной исход мы и не рассчитывали. Но если некоторые, как президент Франции Эммануэль Макрон, просто осудили (зря, Макронушка, мог бы и в ножки поклониться, хоть Путину, хоть Зеленскому – ведь теперь Франция стала самой крупной страной, расположенной в Европе, а буквально вчера это место занимала Украина), то другие обогатили международный словарь дипломатических терминов.

- Русская аннексия нелегальна, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такими же словами отметился на пресс-конференции и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. То есть отныне аннексии делятся на "легальные" и "нелегальные". Наверное, последние можно назвать еще и нелигитимными. Похоже, подобные определения относятся и к понятию "агрессия". Классификация проста – если это проводит Запад, США и другие страны НАТО, то все в порядке, это законно и легально-легитимно, потому что демократично. В иных случаях любые действия становятся "попранием демократии".

БУНДЕСТАГ ОТКАЗАЛ УКРАИНЕ В ПОСТАВКАХ ТАНКОВ

Конфузом для Киева закончилось голосование в немецком парламенте по вопросу увеличения военной поддержки Украины и организации поставок современных боевых танков. Фракция ХДС/ХСС настаивала на "немедленной и значительной интенсификации военных поставок с точки зрения количества и качества оружия". Причем, авторы инициативы предлагали взять вооружения непосредственно из армейских запасов Бундлесвера.

А в итоге за эту резолюцию проголосовали лишь 179 депутатов, зато противников инициативы в Бундестаге набралось в несколько раз больше – целых 476 парламентариев. И только один депутат воздержался в ходе голосования, так и не решив, к кому ему пристать – к умным или к красивым.

Похолодало что ли в Берлине, или Бундестаг отапливать перестали, раз они начали действовать и принимать решения здравомысляще?

ПОДОЛЯК РАССКАЗАЛ, ЧТО КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ "ЗАКОНЧИТСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ КИЕВ ВСТУПИТ В НАТО"

Необычайное для него здравомыслие продемонстрировал советник главы Офиса президента Михайло Подоляк, обычно произносящий какие-то магические заклинания про неминуемую грядущую "перемогу". Комментируя поданную Зеленским заявку на срочное вступление в НАТО Подоляк заметил, что она не имеет сейчас прикладного значения И НАТО не будет участвовать в боевых действиях на стороне Украины, поскольку конфликт "закончится раньше, чем Украина пройдет все необходимые процедуры для вступления в Альянс".

Понятно, что Подоляк и тут попытался настроить всех на "перемогу" но получилось, как получилось. Можно сказать, просто провидческий прогноз ему удался. Только в другую сторону.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украина не будет проводить с Россией никаких переговоров, пока Путин остается президентом России, - заявил Зеленский. Вот за это, Владимир Александрович, самое душевное спасибо вам. Никто не смог бы обосновать необходимость идти Путину на новый президентский срок и одновременно так эффективно сагитировать за него.

- Поражением США обернулась попытка принять на СовБезе ООН резолюцию с осуждением проведенных на территориях 4-х бывших регионов референдумов. Ролссия (постоянный член СовБеза) наложила на нее вето, а еще 4 государства (КНР – также постоянный член СовБеза и три временных – Индия, Бразилия и Габон) воздержались от голосования.

- На Красной площади в Москве состоялся митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда", в котором приняли участие более 180 тысяч человек.

- Депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховский выдвинул идею раздела Калининградской области между Польшей и Чехией и даже провел у себя в аккаунте в Твиттере мини-референдум по этому вопросу. Видимо, забыл, что Чехословакия уже была разделена, а для подсчетов количества разделов Польши пальцев одной руки может не хватить.

- Президент МОК Томас Бах заявил, что Международный олимпийский комитет может допустить к соревнованиям российских спортсменов, не поддерживающих спецоперацию на Украине. МОКу бы, вообще, закрыть свое, мягко говоря, лицо тряпочкой и не лезть в политику из спорта, а то можно и веслом по голове огрести. После мужской художественной гимнастики и трансгендерных сборных с этой организацией говорить, похоже, просто не о чем.