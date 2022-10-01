В Израиле появилась партия во главе с русскоязычным лидером

Стелла Вайнштейн пришла в политику из мира фитнеса. Фото: соцсети

В Израиле борьбу за места в парламенте страны (Кнессете) начала новая политическая сила – партия с необычным названием «30/40». Ее основатель и лидер – Стелла Вайнштейн, ранее работавшая директором сети фитнес-клубов.

Впрочем, кое-какой политический опыт у Стеллы все же есть, поскольку ранее она два года трудилась гендиректором партии «Ямина», которую возглавляет экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.

Израильские СМИ отмечают, что Вайнштейн - экономист с двумя дипломами. Помимо прочего в ее послужном списке есть и должность аудитора.

Не удивительно, что именно экономика лежит в основе предвыборной программы «30/40», а основной слоган, с которым партия вступает в гонку, звучит как «Израиль для нас дорог». Помимо патриотических ноток в этом утверждении содержится и намек на дороговизну жизни в стране.

– Основные партийные принципы – экономические. Это бескомпромиссная борьба с бюрократией, максимальное поощрение конкуренции и свободного рынка, инвестирование в инфраструктуру: создание надежной связи между центром и периферией для процветания, – сказано в сообщении партии.

Назвать Стеллу Вайнштейн репатрианткой можно с большой натяжкой – она родилась в Ташкенте, но попала в Израиль в детстве, в возрасте шести лет. Тем не менее факт остается фактом – лидер «30/40» – русскоязычная. Хотя единственным, где это отражено, является триязычие сайта партии, который создан на иврите, русском и арабском языках.

Название партии - «30/40», звучащее на иврите как «Шлошим арбаим», по словам самой Вайнштейн, указывает на то, что основным электоратом, на который будет рассчитывать политическая сила, являются молодые и наиболее активные израильтяне в возрасте 30-40 лет. Именно их, по ее мнению, в первую очередь касаются все происходящие в стране события.

В Израиле существовала «русская» партия – «Исраэль ба-алия» (ИБА), которую возглавлял Натан Щаранский. Она была образована перед выборами 1996 года, получила в Кнессете 6 мест и стала шестой по размеру партией страны. На выборах 2003 года ИБА потерпела неудачу и объединилась с другой политической силой – партией «Ликуд», прекратив свое существование.