На выборах президента Ливана победил пустой бюллетень

Парламент не смог определиться с выбором президента страны Фото: REUTERS

В Ливане первая попытка избрать нового главу государства закончилась оглушительным провалом: после подсчета голосов выяснилось, что большинство депутатов так и не смогли сделать выбор.

Всего в голосовании за кандидатуру нового президента приняли участие 122 депутата парламента, но большинство из них вложили в конверт пустой бюллетень. 36 депутатов отдали свой голос за Мишеля Моавада, 11 сделали выбор в пользу Салима Эдде, но этого количества для назначения президента недостаточно.

Таким образом, на сегодняшний день обязанности президента Ливана продолжает исполнять Мишель Наим Аун, который потерял право на избрание, поскольку уже пробыл шесть лет у руля страны.

В Ливане достаточно сложная избирательная система, завязанная на принадлежность кандидатов к той или иной религиозной конфессии. Так, президентом страны может быть только христианин-маронит, а премьер-министром и спикером парламента должны быть мусульмане. Причем первый обязательно должен относиться к суннитам, а второй – к шиитам.

Из 128 депутатов парламента 64 должны быть мусульманами, остальные – христианами.

Такая система с одной стороны во многом предопределяет предпочтения простых избирателей, голосующих исключительно за представителей своей религии, с другой же – значительно усложняет назначение первых лиц государства.