Жительница Польши предстанет перед судом за то, что наябедничала на партнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция небольшого польского городка Острув-Мазовецка передала в суд дело 37-летней горожанки, которая вызвала правоохранителей, сообщив о ссоре со своим партнером. Проверка обнаружила алкоголь в ее организме.

Полицейские прибыли на вызов после звонка женщины, однако на их вопросы о том, что же произошло, она так и не смогла ответить внятно, пробормотав что-то об отказе сожителя помочь ей готовить ужин.

Мужчина же появлением полиции был крайне удивлен. По крайней мере, внешне. Он заявил, что никакой ссоры не было вовсе, а приезд наряда стал для него полной неожиданностью.

Полицейские заподозрили, что пани не совсем трезва и провели пробы на алкотестере – прибор показал, что в организме женщины на момент исследования находилось более 0,5 промилле алкоголя (количество, примерно равное выпитой бутылке пива).

В итоге вызов полиции был признан безосновательным, а дамочку предупредили, что в ближайшее время ей придется прийти в суд. Впрочем, за подобное правонарушение она, скорее всего, отделается всего лишь штрафом.