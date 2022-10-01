Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире1 октября 2022 10:55

Жительница Польши предстанет перед судом за то, что наябедничала на партнера

Женщина не смогла объяснить полиции суть претензий
Юрий МАЙБОРОДА
Жительница Польши предстанет перед судом за то, что наябедничала на партнера

Жительница Польши предстанет перед судом за то, что наябедничала на партнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция небольшого польского городка Острув-Мазовецка передала в суд дело 37-летней горожанки, которая вызвала правоохранителей, сообщив о ссоре со своим партнером. Проверка обнаружила алкоголь в ее организме.

Полицейские прибыли на вызов после звонка женщины, однако на их вопросы о том, что же произошло, она так и не смогла ответить внятно, пробормотав что-то об отказе сожителя помочь ей готовить ужин.

Мужчина же появлением полиции был крайне удивлен. По крайней мере, внешне. Он заявил, что никакой ссоры не было вовсе, а приезд наряда стал для него полной неожиданностью.

Полицейские заподозрили, что пани не совсем трезва и провели пробы на алкотестере – прибор показал, что в организме женщины на момент исследования находилось более 0,5 промилле алкоголя (количество, примерно равное выпитой бутылке пива).

В итоге вызов полиции был признан безосновательным, а дамочку предупредили, что в ближайшее время ей придется прийти в суд. Впрочем, за подобное правонарушение она, скорее всего, отделается всего лишь штрафом.

КАРТИНА ДНЯ