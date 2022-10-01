У Красного Лимана гуляет «Ураган»

Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Фото: Министерство обороны РФ

По скоплениям украинских формирований у Красного Лимана работает артиллерия, тяжелые огнеметы и РСЗО. Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Укрепрайоны, артбатареи, узлы связи, скопление живой силы, бронетехника противника. «Ураган» своими 220-мм снарядами способен поражать различные цели, как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров.

«На такой дальности полета нужно учитывать не только траекторию, но и погоду. «Снаряды «Урагана» улетают на несколько десятков километров. Чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно ее обсчитать. Т.е. учесть метеоданные, давление, скорость ветра и температуру воздуха. Далее это все обсчитывается мною. Координируем машину, и она выполняет свою работу», — рассказал журналистам командир отделения Михаил.

Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Фото: Министерство обороны РФ

Когда на боевую машину переданы все данные, дело за расчетом. Их задача быстро и точно навестить, отстреляться и так же быстро сменить позицию. Иногда менять позиции приходится до 10 раз в сутки. Есть дневные, и ночные стоянки. На каждой можно находиться можно несколько минут.

«Урагану» нужен простор, место, чтобы можно было перемещаться. Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Все зависит, конечно, в большей степени, и от слаженности расчетов. … Техника себя зарекомендовала хорошо…», - сказал командир боевой машины Василий.

Расчеты РСЗО постоянно курсируют вдоль линии соприкосновения, от получения координат до удара – несколько минут.

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Следователи Следственного комитета России проводят осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

«Следственными органами в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, указанные военнослужащие в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти ДНР, а также воздействия на принимаемые ими решения по приказу командования 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ произвели обстрел жилых домов и хозяйственных построек Киевского района Донецка из артиллерийского орудия калибра 155 мм.

В результате указанных противоправных действий осколочные ранения, несовместимые с жизнью, получил мирный житель 1962 года рождения.