Алла Пугачева решила продать замок в деревне Грязь за миллиард рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Особняк типа замок, который иноагент Максим Галкин* построил в подмосковной деревне Грязь, будоражил журналистов и любителей сплетен полтора десятка лет. Он располагается на участке площадью один гектар, его площадь - 2300 квадратных метров, в нем шесть этажей. А еще есть бассейн, гараж, оранжерея и даже маленький театр с настоящей сценой. Замок украшен гаргульями, драконами и тому подобными сказочными фигурами (впрочем, в отличие от средневековых каменных монстров, фигуры полые внутри и весят всего порядка 20 килограммов каждая).

Галкин* утверждал, что увидел этот замок во сне, а потом решил воплотить увиденное в реальность на холме в деревне, который вдруг ему по необъяснимым причинам приглянулся. Строительство заняло несколько лет. В замке, кроме Максима Галкина*, жила его супруга Алла Пугачева и двое их детей - Гарри и Елизавета (им сейчас по девять лет, они родились 18 сентября 2013 года). Но, как известно, вскоре после начала спецоперации на Украине пародист покинул Россию и обосновался в Израиле. Алла Борисовна и дети уехали туда же, но недавно Пугачева возвращалась в Россию. Как стало известно журналистам, одной из главных целей этого визита было как раз продать замок. По слухам, певица хочет получить за него миллиард рублей.

Алла Пугачева решила продать замок в деревне Грязь за миллиард рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Цифра некоторым покажется оглушительной, но стоит учитывать, что одно только строительство здания обошлось, по прикидкам журналистов, примерно в 500 миллионов. Внутренняя отделка и мебель стоили бешеных денег. Так, на обстановку библиотеки, как писала «Экспресс-газета», Галкин* потратил 300 000 евро, на резную лестницу - 100 000 евро, на обустройство кухни - 700 000 евро…

Проблема с замком еще и в том, что содержать такое строение очень дорого. Одни только налоги на недвижимость - сотни тысяч рублей в год. А еще надо платить обслуживающему персоналу. А еще при необходимости проводить ремонтные работы… В общем, три года назад подсчитали, что замок отъедал из бюджета Пугачевой и Галкина* примерно полмиллиона рублей каждый месяц.

Реально ли по-быстрому продать такого монстра за миллиард - большой вопрос. Говорят, что пока в замке живет и приглядывает за ним внук Аллы Борисовны - Никита Пресняков.

А еще сообщается, что Пугачева забрала документы своих детей из гимназии, которая находится в деревне Липки. Несмотря на расположение, она менее всего похожа на деревенскую школу: это элитное учебное заведение, рассчитанное на детей весьма состоятельных родителей, стоимость обучения в нем составляет порядка полутора миллионов рублей в год. Но, похоже, Гарри и Лизе не суждено продолжить там учиться - скорее всего, их ждет не менее престижное учебное заведение в Израиле…

*признан иноагентом в РФ