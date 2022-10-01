Шойгу: женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будем Фото: Министерство обороны РФ

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин в рамках частичной мобилизации», - отметил на первый вопрос журналистов Сергей Шойгу, когда приехал с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым в парк «Патриот», что у подмосковной Кубинки.

Министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Министр с главами столичного региона прибыл в парк «Патриот», где развернута мобилизационная подготовка граждан Фото: Министерство обороны РФ

- Не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством. Они не будут призываться по мобилизации. По поручению Президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ и сегодня же это будет внесено, - отметил журналистам Шойгу.

Глава военного ведомства также пояснил, что сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки увольнения отслуживших военнослужащих: «Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1-е ноября. А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», - добавил глава российского военного ведомства.

Перед журналистами выступил командир сводного полка отмобилизованных столичного региона Рустем: «полк продолжает формироваться, все военнослужащие получили уставные комплекты формы ВКБО нового образца, идет занятия с упором на тактику, маскировку, связь, медицину, огневую подготовку. Жалоб нет.

- Добровольцем пришел, - заявил СМИ один из мобилизованных по имени Артем. - Много друзей призвали, было как-то неудобно, сидеть ждать друзей…