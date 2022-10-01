Почему Борис Моисеев отказался от родни и отдал все имущество друзьям

Борис Моисеев с близкими друзьями, кто поддерживал до последнего дня — Сергеем Горохом и Аллой Пугачевой. Фото: социальные сети

2 октября в Москве пройдут прощание и похороны Бориса Моисеева. В 12 часов 2 октября в Ритуальном зале Троекуровского кладбища поклонники и друзья смогут проститься с Борисом Моисеевым – вход будет открыт для всех. После чего пройдут похороны заслуженного артиста. Певец, танцовщик и хореограф умер на 69-м году жизни в своей московской квартире. Борис Моисеев за последние одиннадцать лет пережил три инсульта: после них была частично нарушена моторика и речь, поэтому директор ежедневно контролировал прием таблеток артистом и каждые три месяца возил его по врачам. Круг общения Бориса Моисеева за последние 5 лет стал узким – по решению звезды он общался с самыми близкими друзьями. Ток-шоу, которые в эти дни крутят по ТВ – повторы интервью с Моисеевым, записанные до этого времени: тогда он еще общался со старшим братом. Так что же случилось – почему артист отказался от общения с родным старшим братом Марксом и исключил его из числа наследников?

После смерти Моисеева его брат 82-летний Маркс Толкач дает по видеосвязи интервью, где жалуется – якобы Борису не давали с ним общаться. Однако все не совсем так. Почти пять лет назад Маркс Толкач с женой Людмилой прилетели в Москву из Канады, где они живут уже много лет. Авиабилеты «туда-обратно» и сутки в гостинице Марксу с женой оплатила редакция ток-шоу, которая их и пригласила на запись проекта о Моисееве. Коллега Бориса Моисеева рассказал KP.RU: «Не хочется в эти дни на эту тему. Но Марик раздает такие интервью, что «волосы дыбом». Дело было так: Марика позвали на запись сюжетов для передачи – тот охотно согласился говорить о Боре, ничего тому не сказав. Но обиделся Борис не на это. У больших артистов иммунитет на сплетни. Обиделся из-за того, что, прилетев в Москву, Марик улетел назад в Канаду – ничего не сказав, и даже не навестив брата. То есть старший брат не сказал младшему, что был в Москве. При том, что адрес Бориса у него был. Не зашел». Когда Борис Моисеев узнал об этом, то обиделся, а потом решил оставить брата без наследства, и перестал отвечать на его звонки. Директор Сергей Горох уговаривал артиста пообщаться с братом, но тот был непреклонен. Интересно, что Маркс гонорар получил, но передача так и не вышла – так как сам Моисеев и его друзья сниматься отказались. У Моисеева было два старших брата — Анатолий недавно умер, а Марк живет в Канаде.

Лолита и Борис Моисеевы дружили с молодости. Фото: социальные сети

Эксперт ток-шоу, журналист Илья Саглиани рассказал KP.RU: «К сожалению, сейчас слова обиженного брата Бориса Моисеева многие принимают за «чистую монету». И люди, которые не разбираются в ситуации, не обладают полной информацией – думают, что он говорит чистую правду. Но если бы Борис Моисеев хотел общаться с братом, то он общался бы – никто ему не мог этого запретить тем более на протяжении стольких лет. И, конечно, самый близкий человек, кто поддерживал артиста, был Сергей Горох. А брат просто сейчас зарабатывает внимание к своей персоне на имени Бориса Моисеева. Сидит за рубежом и поливает всех грязью. С Моисеевым дружили легендарные артисты (вы их все знаете) – и все обладали информацией из первых уст, понимали, что происходит (в том числе с братом). И никто не дал бы артиста в обиду».

Моисеев много лет дружил с Иосифом Кобзоном, а после его смерти Бориса поддерживала вдова легенды сцены Нелли Кобзон. В ближнем круге общения Моисеева также остались – Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Гия Эрадзе, Лолита, Надежда Бабкина, Сергей Горох и еще несколько человек. Не случайно сейчас Лолита говорит: «Единственный, кто по праву может принимать сегодня соболезнования – это Сережа Горох. Он сделал много для восстановления Бори после инсультов. Мы все со временем ушли в свои переживания. Но Горошек постоянно напоминал: позвони, напиши Боре — даже если он не отвечает, то все читает и ему приятно».

Директор Сергей Горох был рядом с Борисом Моисеевым двадцать семь лет: они вместе придумывали и ставили концертные шоу артиста, а последние одиннадцать лет коллега и товарищ взял на себя все заботы об артисте. Поэтому и свою столичную квартиру Моисеев переписал по договору ренты на Гороха, а дом в Барвихе артист продал давно - вскоре после первого инсульта. Недвижимость в Москве была завещана Гороху с одобрения друзей Моисеева. Квартиру в Юрмале Моисеев подарил Кристине Орбакайте. Как говорит теперь Лолита: «Мало кто из нас может рассчитывать на такого Сергея, который откроет дверь в тот самый момент и вообще будет с тобой нянчиться столько лет…»

Сергей Горох последний раз видел Бориса Михайловича живым 26 сентября – привез как обычно кулинарные заказы, разложил таблетки на ближайший прием, пообщался и уехал. Сергей говорит, что чувствовал себя артист как обычно – нормально насколько это возможно после трех инсультов. Заслуженный артист Гия Эрадзе 26 сентября общался с Моисеевым по видеосвязи: «Казалось, что ничего не предвещало беды». 27 сентября Сергей Горох приехал навестить друга, а когда открыл дверь – не услышал привычного «привет», зашел и увидел Бориса на диване с открытыми глазами, взял за руку и понял, что его больше нет…