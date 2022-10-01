Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Обращение Владимира Путина адресовано не только России, а всему миру

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, вам, как руководителю Землячества донбассовцев в столице, наверняка уже и вчера, и сегодня удалось поговорить с земляками - и здесь в Москве, и позвонить в ДНР, ЛНР, в Новороссию… Какое там сейчас настроение царит - понять можно.

- Да.

А что касается оценок того, что произошло в пятницу, 30 сентября - на этот счёт тоже есть полная конкретика.

Вы наверняка видели цифры, кто как высказался на референдумах о своём желании жить в состав России. И самый высокий показатель – в Донецке. (За вхождение ДНР в состав РФ на проголосовало 99,23 процента избирателей. - А.Г.) Тут все ясно.

Но я бы хотел более широко посмотреть на стоящие сегодня проблемы и обратить внимание на некоторые моменты в обращении президента Владимира Путина, которое прозвучало перед подписанием исторических документов.

На мой взгляд, то, о чем говорил Владимир Владимирович, было адресовано и всему миру, а не одной лишь России.

По существу, это - документ, который посвящен не только конкретному событию, которое произошло 30 сентября.

Это - политическая стратегия нашего государства.

А содержащиеся в обращении оценки - в контексте современных событий - звучат очень понятно и четко, и отвечают на очень многие вопросы.

- Что конкретно вы имеете в виду?

- Ну, во-первых, там проводится мысль о том, что Советский Союз в 1991-м распался благодаря действиям - ну, не столько так называемого коллективного запада, сколько Соединенных Штатов Америки. (Разумеется, ответственность за это, в первую очередь, лежит на политическом руководстве СССР.)

Второе, что здесь прозвучало и что выбивает почву из-под ног наших либерал-демократов, тоскующих по 1990-м… Не секрет, что некоторыми министерствами тогда командовали «консультанты с запада». И это была трагедия, которая, будем называть вещи своими именами, поставила под сомнение существование нашего государства.

Не только Советского Союза, но и Российской Федерации как таковой.

Следующее, на что я бы хотел обратить внимание…

В обращении президента звучит тревога не только о жителях Донбасса, Херсона и Запорожья, но и о судьбе украинской нации как таковой. В угоду политическим амбициям преступного киевского режима украинцев тысячами бросают в топку войны.

Ну, конечно же, я думаю, что это не только внешнеполитический документ, он - прежде всего, для нашего внутреннего пользования. Полагаю, его надо сделать если не учебником истории, но и через эту призму посмотреть на преподавание истории в школах… И не только.

Ну, а что касается Донецка, Луганщины, Херсона и Запорожья.

Нам придётся вместе восстанавливать промышленность, возрождать былую экономическую силу и славу этих регионов.

А своим землякам (Геннадий Онищенко заканчивал Донецкий медицинский институт. - А.Г.) я хотел бы сказать следующее…

Главное - мы с вами были и остаёмся частью того народа, который может за себя постоять и который видит и осознаёт свои перспективы.

Так что, я всех поздравляю, прежде всего, жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с вхождением в состав России.

И всем вам - большое спасибо за тот героизм, который был проявлен и на фронтах, и в городах и сёлах, через которые у нас тоже проходит линия фронта.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич. С праздником вас!

- Вас тоже. Спасибо.