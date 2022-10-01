«Современник» начал сезон в поредевшем составе

Владислав Ветров и Алена Бабенко вошли в художественный совет театра. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Еще с утра артисты съездили на Новодевичье кладбище – к Ефремову, отцу-основателю театра. 1 октября – 95 лет со дня рождения Олега Николаевича. И потом все встретились в зрительном зале. Народа было непривычно мало. Если сравнить со сборами труппы в МХТ им.Чехова, в Вахтанговском театре или в «Ленкоме», которые прошли в начале сентябре, в «Современнике» зал почти пустой. Не было Марины Нееловой, Сергея Юшкевича, Никиты Ефремова... Почти никого их молодых артистов. Трудно сказать, куда они подевались. Говорят, труппу уже коснулась мобилизация. В театре обсуждают, что получил повестку 43-летний артист Евгений Павлов. В армии он служил давно, но танкистом и его призвали среди первых. Уже на учениях. Евгений Павлов занят во многих названиях. И театру придется делать вводы. Хорошо, если только на его роли.

Актриса Светлана Иванова и Александр Хованский. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В конце июля Департамент культуры Москвы отправил в отставку худрука «Современника» Виктора Рыжакова. Директором театра назначили Юрия Кравца. За творческую часть отвечает художественный совет: Владислав Ветров (он во главе худсовета), Людмила Крылова, Александр Хованский, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов, Полина Рашкина…

Пока народ собирался в зрительном зале, артисты делились новостями. Лия Ахеджакова рассказала, что уже дважды «отковидела». И обнялась со своим коллегой - ветераном «Современника» Владимиром Суворовым. «Володя, ты –первый, кто на вопрос: как дела, мне ответил, что всё прекрасно»,- сказала Лия Меджидовна.

Актриса Лия Ахеджакова - в полупустом зале. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В таком настроении начался сезон.

Директор театра Юрий Кравец объявил планы. Два с половиной месяца он вместе в Владиславом Ветровым вел переговоров с 15 режиссёрами. И вот результат.

До конца этого года должны выйти две премьеры. Режиссер Марат Гацалов выпустит спектакль «Август: графство Осейдж» (заняты: Марина Неелова, Таисия Михолап, Алена Бабенко, Виктория Толстоганова, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич…). На Другой сцене выйдет «Филумена Мартурано» с Мариной Фуоктистовой и Ильей Древновым. Режиссер – Елена Оленина. И детский спектакль «Огниво» по сказке Андрсена.

После Нового года режиссер Павел Сафонов приступит к репетициям спектакля «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Бернарда Шоу.

- Хотим, чтобы в этом сезоне все легенды нашего театра вышли на сцену в спектакле «Из жизни ископаемых». Режиссер-постановщик Алексей Золотовицкий, - сообщил директор Кравец. - Гарик Сукачёв приступит к постановке «Убить Бобрыкина» (по роману Анны Николаенко). Премьера намечена на следующий сезон.

Народный артист РФ Владислав Ветров Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Из планов на будущее: режиссер Владимир Панков поставит спектакль по произведениям Горького. Спектакль «Чудо Святого Антония» по пьесе Метерлинка выпустит Александр Назаров. Даниил Чащин весной 2024 года выпустит «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Хочется верить, что столь долгосрочные проекты осуществятся. Есть интересные идеи у режиссера Кирилла Вытоптова. Ведутся переговоры с другими режиссёрами. Даже артист МХТ им.Чехова Юрий Стоянов что-то готовит для «Современника».

- Наша задача, чтобы труппа максимально была занята новой работой, - сказал Кравец и сообщил, что в «Современник» приняли двух известных актрис: Ольгу Родину и Викторию Толстоганову.

Директором фонда поддержки «Современника» стала Алена Бабенко. Владиславу Ветрову присвоили звание Народного артиста РФ. Он возглавляет худсовет театра. На вопрос журналистов, испытал ли он по этому поводу трепет, Владислав со свойственной ему иронией сказал: «В трепете я живу последние 30 лет». И пообещал: в театре не будет никаких революционных преобразований. Много работать, ему не привыкать: 39 лет он не был в отпуске.

- Будут интересны проекты, связанные с театром и кино, - рассказал Ветров. – Неслучайно «Современник» занимает здание бывшего кинотеатра «Колизей». Вот на этом месте в зрительном зале почти сто лет назад снимали фильм «Папиросница от Моссельпрома» с Игорем Ильинским. Наше кинопрошлое будем использоваться на сцене. Какими будут новые спектакли? Хотелось бы, чтобы в них отражалась сущность бытия. Не пустяки разные. А сущностные принципы человеческой жизни.