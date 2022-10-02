Мужчина каменного века поменял пол

Мужчина каменного века оказался девушкой. Фото: cambridge.org

Неожиданное открытие сделали бразильские и чешские исследователи, восстановив портрет, человека, чьи останки были обнаружены в 1881 году во время раскопок в чешских Младеческих пещерах - в них жили доисторические люди.

Палеонтологи нашли череп, решили, наверное, по скудости методов научного анализа позапрошлого века, что он принадлежал взрослому мужчине. На том и успокоились, передав находку в Венский исторический музей (Naturhistorisches Museum Wien). Почти 140 лет никто не сомневался в выводах, пока современные энтузиасты не взялись восстановить портрет этого «мужчины». Восстановили по знаменитому методу российского профессора Герасимова - ныне это делают с помощью специальных компьютерных программ. И мужчина «сменил пол» - оказался женщиной. Точнее, молодой девушкой. Разносторонние исследования позволили определить, что жила она 31 тысячу лет назад – в каменном веке. Эти времена ученые называют Верхним Палеолитом. Умерла в возрасте 17 лет. То ли заболела, то ли погибла. Но была похоронена.

Найденный череп сканировали с разных сторон. Фото: cambridge.org

Лицо получилось симпатичным даже по современным меркам – с такой девушкой не стыдно было прогуляться до соседней пещеры на глазах соплеменников. Правда, авторы реконструкции, которой руководил Цицеро Морас (Cicero Moraes), бразильский эксперт по обработке графических данных, могли чуть приукрасить «результат». Ведь -череп был без нижней челюсти, и девушке подобрали современную - наиболее подходящую по форме. То есть, своя могла быть какой-нибудь кривой. Или массивнее. То есть, не такой идеальной.

Этапы реконструкции. Фото: cambridge.org

Тем не менее, своей работой исследователи развеяли миф о том, что женщины каменного века сплошь были страшненькими. Нет, не все.

Могила викинга. Фото: cambridge.org

Кстати, археологическим и палеонтологическим находкам не в первый раз «меняют пол». Аналогичный случай произошел в Швеции. В 2017 году там раскопали могилу викинга – довольно высокого и знатного воителя в полном вооружении, да еще с двумя боевыми конями, лежавшими рядом. Конечно, решили, что это мужчина. Но последующий генетический анализ показал, что останки принадлежат женщине – женщине-воительнице. Это было признано в 2019 году.