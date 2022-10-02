Военная спецоперация на Украине 2 октября 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года.

Глава германского оборонного ведомства Кристина Ламбрехт пообещала Киеву поставки систем ПВО IRIS-T SLM, сообщил телеканал Welt. 1 октября она посетила Одессу, о ее визите не было объявлено. Во время встречи с украинским министром обороны Алексеем Резниковым она пообещала ему поставки ПВО "в течение нескольких дней".

Снаряд, выпущенный украинскими вооруженными силами, попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре. Эта труба находится на расстоянии около километра от Запорожской АЭС, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией. Об этом она сказала во время брифинга по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Ханом. Однако политик тут же поправилась и заявила, что на самом деле она имела в виду Россию.

В Минобороны РФ заявили, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ над Николаевской областью. Также российское военное ведомство сообщило об уничтожении в воздухе семи снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и двух противорадиолокационных ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.