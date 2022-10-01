«Улетел надолго»: Сделавшая липоскацию Слава высказалась о расставании с богатым мужем

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава (Анастасия Сланевская) недавно преобразилась: артистка сделала липоскацию и подтяжку груди. Постройневшая исполнительница не устает демонстрировать обновленную фигуру в соцсетях. Тем временем по Сети поползли слухи, что на пластику она решилась после разрыва с состоятельным мужем. Звезда уже долгое время не появляется на публике со своим супругом – бизнесменом Анатолием Данилицким. Поклонники подозревают, что пара рассталась. Масла в огонь подлила сама Слава, заявившая на днях журналистам, что ее муж «надолго улетел по делам».

И вот теперь Слава прокомментировала прямой вопрос о том, что происходит с ее браком. Что характерно, опровергать слухи о разводе с мужем певица не стала. Вместо этого артистка высказалась весьма туманно. Она отметила, что предпочла бы не распространяться о личном.

- Должно же хоть немного личного оставаться не публичным. Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений. Может, со временем что-то изменится. Думаю, мой любимый зритель это поймет, - заявила певица порталу Teleprogramma.pro.

Слава с мужем Анатолием Данилицким. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, певица родила Анатолию Данилицкому дочь Антонину. В мае супругу звезды исполнилось 70 лет. Артистка посвятила этому событию пост в соцсетях и выложила снимок с любимым мужчиной.

- Толюське 70. 70 - звучит гордо и громко. Но ты как был молод душой и телом, когда мы с тобой познакомились, так и остался молодым, бодрым, позитивным. Обаятельный, спелый мой! Многое у нас было, пусть еще многое будет (желательно только хорошее). С днём рождения, любимый! – нежно обратилась к мужу звезда.

Данилицкий и Анастасия Сланевская начали жить вместе 20 лет назад. Бизнесмен растил дочь Славы от прежних отношений как родную (сегодня Александре 23 года). А 10 лет назад Сланевская родила ему дочь Тоню.

Объясняя поклонникам, почему она решила сделать липосакцию, Слава призналась, что несколько лет страдала от нервного истощения. По словам артистки, шесть лет подряд у нее был сильный стресс. Она много ела и не ограничивала себя в спиртном. «Обжорство и алкоголь. Я была морально истощена», - призналась исполнительница. Певица пыталась соблюдать диету и заниматься спортом, но снова срывалась и начинала объедаться. Поэтому она решилась на крайние меры и одним разом усовершенствовала свою внешность. За свое преображение артистка заплатила три миллиона рублей.