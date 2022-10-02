Красавица в маму: 14-летнюю дочь Миллы Йовович пригласили стать моделью на Парижской неделе моды

Милла Йовович с дочками Эвер и Дэшиел. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона активно покоряет Голливуд. В 2020 году Эвер появилась на экранах в приключенческой картине «Черная вдова», главную роль в котором сыграла Скарлетт Йоханссон. А в 2021 году она сыграла роль Венди в фильме компании Disney «Питер Пэн и Венди» (картина выйдет на экраны в 2023 году).

И вот теперь старшая дочь Миллы Йовович штурмует новые высоты: ее пригласили принять участие в Парижской неделе моды. Девочка станет моделью на показе новой коллекции модного дома Miu Miu. Об этом гордая мама восходящей звезды объявила в соцсетях.

Милла рассказала, что вся семья прилетела из США во Францию на Парижскую неделю моды, чтобы поддержать Эвер.

- Oui Oui Baguette! Клан Йовович-Андерсон прибыл в Париж на Неделю моды! Что ж, на самом деле Эвер - единственная, кто собирается работать на Неделе моды, а мы, остальные - просто дополнение к ней, - сообщила Милла и поблагодарила дочку и команду Miu Miu за возможность отдохнуть во Франции.

Актриса поделилась на своей странице фотографией Эвер. Поклонники поразились тому, как девочка выросла и похорошела. Она очень похожа на Милу Йовович в юности: тот же магнетический взгляд и пухлые губы.

14-летняя Эвер растет настоящей красавицей. Фото: соцсети.

К слову, 14-летняя Эвер не только подающая надежды актриса и модель, но и очень заботливая старшая сестра. В феврале 2020 года Милла родила третьего ребенка – дочь Оушен. Кроме того, у Йовович и Андерсона есть еще одна дочка – семилетняя Дэшиел.

Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году, до свадьбы они встречались семь лет. До Андерсона актриса еще дважды была замужем. Ее первый брак с актером Шоном Эндрюсом продлился всего несколько месяцев – с октября по ноябрь 1992 года. С 1997 по 1999 годы она была замужем за французским режиссером Люком Бессонном, их роман разгорелся после съемок фильма «Пятый элемент».