У Бориса Моисеева после смерти обнаружились многолетние долги Фото: Евгения ГУСЕВА

О том, что финансовое состояние Бориса Моисеева оставляет желать лучшего, говорили задолго до его смерти. Последние 10 лет артист не выступал: из-за двух перенесенных инсультов он едва мог говорить, с трудом передвигался, мышцы лица парализовало - какая уж тут концертная деятельность. Чтобы не давать повод для пересудов и жалости, Моисеев стал практически затворником в своей московской квартире.

Из стабильных доходов у певца оставалась лишь пенсия в 85 тысяч рублей, да небольшие авторские отчисления. И хотя по сравнению с большинством пенсионеров Моисеев жил припеваючи, этот уровень разительно отличался от привычных звездных будней: денег хватало аккурат на еду, лекарства, коммуналку да редкие поездки в Юрмалу.

А теперь стало известно, что даже с обязательными платежами Борис Михайлович справлялся не всегда. Так, по данным сайта KP.RU, певец задолжал Налоговой службе 49,9 тысяч рублей: это просроченные платежи за имущество, датированные 2016-2017 годами. Самая крупная платёжка от ФНС на 25,7 тысяч рублей пришла Моисееву за квартиру в центре столицы в 2016-м. Кроме того, за певцом числятся несколько задолженностей по транспортному налогу (по 2,9 тысяч рублей) и пени на общую сумму около 12 тысяч. Таким образом, долг Бориса Моисеева растет с каждым днём.

ВОПРОС-РЕБРОМ

А кто будет платить?

По словам юристов, долги умерших переходят к их наследникам.

- Гасить задолженность должен тот, кто получит имущество, - говорит юрист Михаил Алексеев. - Например, долги по квартире - новый владелец квартиры; долги по транспортному налогу - новый владелец автомобиля и так далее. Если долгое время не платить, дело может дойти до судебных разбирательств. ФНС обращается в суд, и судебные приставы по решению суда могут арестовать имущество наследника до тех пор, пока он не рассчитается по счетам.

Между тем, новый владелец квартиры Бориса Моисеева уже известен без всякого раздела наследства: роскошные апартаменты на 120 «квадратов» в центре Москвы певец еще два года назад переписал на своего директора Сергея Гороха.