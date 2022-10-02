Американец 35 лет хранил тайну гибели жены

Впрочем, винить в плохих отношениях только Роберта было бы несправедливо – Гейл мстила мужу по-своему. Фото: кадр из видео

По свидетельствам очевидцев, Роберт Биренбаум и Гейл Кац совершенно не подходили друг другу. Он был высоким красавцем, пилотом, пластическим хирургом и душой любой компании, знал множество языков и пользовался неизменным успехом у женщин. Она же имела невзрачную внешность, но при этом очень скверный характер, проблемы с наркотиками, неуравновешенную психику и огромный багаж мимолетных интимных связей. Тем не менее, они решили быть вместе.

К удивлению окружающих, паре некоторое время удавалось производить впечатление счастливой, и лишь незадолго до свадьбы Гейл призналась своей сестре Алэйн, что Роберт – настоящий деспот, следящий за каждым ее шагом, требующий безраздельного внимания и собачьей преданности. А как, рассказала плачущая женщина, Роберт пытался утопить в унитазе кота, который, по его мнению, оттягивал на себя слишком много ее внимания.

Позже выяснится, что пара не раз посещала психологов, которые предупреждали Гейл о возможной опасности физического насилия со стороны Роберта. Но так или иначе, но нелегкая семейная жизнь продолжалась.

Впрочем, винить в плохих отношениях только Роберта было бы несправедливо – Гейл мстила мужу по-своему: изменяла, с кем только могла, курила назло ему и закатывала истерики.

По утверждению соседки, скандалы в семье происходили с завидной регулярностью. А после одного из них Гейл исчезла, оставив сумку с деньгами, документами и кредитками.

Спустя 36 часов Роберт позвонил в полицию. Тело Гейл так и не нашли. Роберта подозревали, но все улики были косвенными, и мужчина продолжал жить обычной жизнью, а вскоре вступил в новые, вполне счастливые отношения.

Спустя четыре года, в 1989 году, на берегу океана было обнаружено женское тело без головы и конечностей. После осмотра все пришли к выводу, что останки принадлежат Гейл, и дело об убийстве закрыли. А еще через 8 лет анализ ДНК покажет, что обезглавленный труп не имеет к ней отношения и расследование будет возобновлено.

В 2000 году Роберта арестовали, и через некоторое время суд присяжных признал его виновным в убийстве. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения.

В 2020 году во время слушания по вопросу условно-досрочного освобождения Роберт Биренбаум сказал правду: он признался в том, что убил свою супругу в пылу ссоры, погрузил ее тело в самолет и выбросил в океан.

– Я просто хотел, чтобы она перестала орать на меня, – цитирует мужчину ABC news.