Ошибка израильских врачей превратилась в кошмар для двух семейных пар

Женщине по ошибке подсадили эмбрион другой пары, которая проходила процедуру ЭКО в то же время и в том же месте. Фото: pexels.com

В Израиле продолжается скандал, связанный с врачебной ошибкой: две недели назад стало известно, что доктора клиники «Асута» в Ришон-ле-Ционе перепутали эмбрион и подсадили его не той женщине.

Напортачили врачи во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Вначале все шло по плану: у матери и отца будущего ребенка взяли генетический материал, а затем оплодотворенную яйцеклетку внедрили в матку женщины. Вот только через некоторое время выяснилось, что к будущему ребенку ни его отец, ни его мать не имеют никакого отношения.

Расследование, проведенное в клинике, выяснило, что женщине по ошибке подсадили эмбрион другой пары, которая проходила процедуру ЭКО в то же время и в том же месте.

В результате имеется пара, чей ребенок растет в теле чужой женщины и будущая мать, которая вынашивает абсолютно чужого ребенка.

Биологическая мать ребенка накануне заявила, что прошедшие две недели стали для нее настоящим кошмаром и настаивает на том, чтобы после рождения ребенок был передан ей.

Женщина, в чьем теле оказался чужой зародыш, также считает будущего ребенка своим и не намерена отдавать его чужим людям.