Названо лучшее средство борьбы с депрессией. Вы пользуетесь им каждый день

Все исследования и данные очень хорошо подтверждают то, что умеренная физическая активность улучшает все показатели здоровья Фото: Shutterstock

На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, знаменитый кардиохирург Лео Бокерия рассказывал об акции благотворительного фонда «Лига здоровья наций», чьи основателем и президентом он является. Акция «10000 шагов к жизни» проводится уже не первый год.

Вот что о важности ходьбы рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай:

- Нужно сказать, что физическая активность, включая самую простую — ходьбу, влияет не только на снижение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня хорошо известно, что физическая активность является очень хорошим и эффективным профилактическим средством. Я приведу лишь несколько примеров:

1. По оценкам Всемирной организации здравоохранения до 5 млн смертей ежегодно в мире можно было бы предупредить, если бы уровень физической активности повысился.

2. Смертность от всех причин может быть снижена примерно на 30%. Речь идет, в том числе и о количестве смертности от рака: риск рака почки сокращается на 12%, при повышении физической активности, пищевода, груди на 21%, толстой кишки на 19%.

3. Физическая активность является одним из лучших средств с точки зрения профилактики депрессии.

- Иными словами, все исследования и данные очень хорошо подтверждают то, что умеренная физическая активность улучшает все показатели здоровья, - пояснил Олег Салагай. - Я напомню, что считается наиболее приемлемым: это порядка 150 минут в неделю умеренной физической активности, например, той же ходьбы по полчаса в день. Это с одной стороны не так сложно. С другой стороны, конечно, требует определенных усилий над собой (своей ленью — в первую очередь, - прим. ред.). Но ходьба, благодаря массовым акциям, может быть мероприятием очень ярким, веселым, позитивным и приносящим, кроме здоровья еще и положительные эмоции.