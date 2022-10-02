Средняя пенсия в России сейчас составляет около 18 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В каждом регионе действуют разные пенсионные льготы — они зависят от местного бюджета, законодательства, условий жизни. Например, на Крайнем Севере с его суровыми условиями все жители, в том числе пенсионеры, получают дополнительную социальную поддержку. Но и в других регионах есть льготы для пенсионеров в различных сферах.

1. Какие налоги не нужно платить

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Это жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, помещения и сооружения. Чтобы получить эту льготу, нужно обратиться в налоговую и написать заявление.

При этом важный нюанс - под льготу попадает не все имущество, а лишь один объект. То есть, если в собственности у пенсионера две квартиры, то вывести из-под налогообложения он может одну – на выбор.

В некоторых регионах власти берут на себя еще и транспортный налог. Но тоже только на одно транспортное средство. Все остальные налоги пенсионеры платят в общем порядке. При этом сами пенсии никаким налогом не облагаются. Подоходный налог нужно платить лишь с зарплаты (если пенсионер продолжает работать).

2. На чем можно бесплатно ездить

Льготы на проезд в общественном транспорте различаются в разных регионах. Где-то можно бесплатно путешествовать и по городу, и по области. А где-то никаких льгот нет в принципе.

Чтобы узнать, какие льготы действуют в регионе, нужно обратиться в местный орган соцзащиты или посмотреть на портале госуслуг (gosuslugi.ru). Как правило, чтобы получить право на льготный проезд, нужно оформить документы. При этом льготу при желании можно монетизировать, то есть вместо бесплатного проезда получать денежную компенсацию.

3. Поддерживать здоровье

Льготы в сфере здравоохранения тоже зависят от того, где вы живете и какой у вас социальный статус. Кроме тех возможностей, которые входят в полис ОМС, пенсионерам могут дополнительно полагаться скидки на лекарства, диспансеризация, прививки, путевки, особые льготы для пенсионеров с инвалидностью.

Уточнить, какие льготы есть в вашем регионе, можно в департаменте здравоохранения местной администрации. Ну или на том же портале госуслуг (gosuslugi.ru).

4. Скидки на коммуналку

Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате капремонта. К примеру, пенсионеры в возрасте старше 70 лет могут получить компенсацию – 50% на оплату взносов по капремонту, после достижения 80 лет расходы компенсируются полностью. Размер компенсации зависит от минимального размера взносов на 1 кв. м общей площади и принятого стандарта нормативной площади в регионе. Так, если пенсионер проживает в большой квартире, площадь которой превышает стандарт, компенсация может покрыть капремонт не полностью.

Важный нюанс - для получения компенсации нужно сначала оплатить капремонт, а затем обратиться с заявлением о возврате в отдел соцзащиты.

ПАМЯТКА «КП»

Как выяснить, что положено именно вам

Вот правильный алгоритм действий. Посмотрите информацию по вашему району на портале госуслуг, обратитесь в органы соцзащиты или один из многофункциональных центров (МФЦ). Там подскажут, что именно вам положено. Если вы не только пенсионер, но и ветеран труда, вам полагаются дополнительные льготы — как федерального, так и местного значения.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- Единая государственная система социального обеспечения. По этой ссылке можно найти информацию о мерах социальной поддержки и защиты, которые подойдут именно вам.

- Раздел о льготах для пенсионеров на портале «Госуслуги».

КСТАТИ

Ипотечные каникулы и не только

Ипотека – кредит долгосрочный. Поэтому некоторые из тех, кто выходит на пенсию, продолжают платить по долгу за квартиру. В 2021 году законодатели расширили возможности для пенсионеров. Теперь они могут взять ипотечные каникулы.

Если работник уволился в связи с выходом на пенсию, он может направить в банк требование о предоставлении льготного периода. И на полгода уменьшить или вообще не вносить ежемесячные платежи. Банк перенесет отсроченные суммы в конец графика без дополнительных процентов.

Напомним, ипотечные каникулы — это льготный период, когда заемщик в трудной жизненной ситуации вправе не вносить или уменьшать ежемесячные платежи. При этом заемщику не начисляются штрафы за просрочки, не портится кредитная история и нет риска потерять жилье.

Самое главное - этот период можно использовать без согласия банка-кредитора. Основные условия: это единственное жилье, максимальная сумма кредита — 15 млн рублей, условия договора раньше не изменялись.

Чтобы оформить каникулы, нужно направить в банк требование — форму должен предоставить сам банк. Это можно сделать лично, по почте или онлайн через личный кабинет. К требованию приложите подтверждающие документы — заранее уточните в банке их перечень.

Еще одна малоизвестная льгота - у пенсионеров есть возможность получить вычет и вернуть налог за годы до покупки квартиры. Если жилье купили после назначения пенсии, даже продолжая работать, можно заявить вычет за год покупки, а также за три предыдущих. И вернуть налог сразу за 4 года. Больше такой льготы ни у кого нет.

Напомним, налоговый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить доход при расчете НДФЛ. Вычеты применяются только к доходам, облагаемым по ставке 13%. Пенсия налогом не облагается, поэтому при отсутствии других доходов пенсионер не может использовать вычеты. Он не платит НДФЛ и не может его вернуть из бюджета.

Кому дадут прибавку с 1 октября

В первый день октября отмечается День пожилого человека. В связи с этим в некоторых регионах пенсионеры получают прибавки от местных властей. Где-то доплаты составят по 500 рублей, а где-то – по 1200 рублей. Федеральных выплат в связи с этим не предусмотрено, только региональные.

Условия получения выплат тоже разные: в одних регионах это достижение определенного возраста или необходимость длительного проживания и работы в субъекте, в других — наличие инвалидности.

Кроме того, вырастут выплаты и для россиян старше 80 лет. Точнее для тех, кто достиг этого возраста в сентябре. Для них выплата фиксированной суммы вырастет вдвое. С 6,5 до 13 тысяч рублей в месяц. Напомним, что фиксированная сумма – это лишь одна из частей госпенсии. Ее назначают тем, кто выполнил минимальные требования по стажу и набранным пенсионным баллам.

К примеру, средняя пенсия в России сейчас составляет около 18 тысяч рублей. Если стандартная фиксированная выплата составляет 6500 рублей, то остальное – это страховая пенсия. Ее размер полностью зависит от накопленных за время работы пенсионных баллов.

Помимо этого, с 1 октября в России будут проиндексированы размеры военных пенсий, а также оклады военных. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств.

Повышение обусловлено тем, что произойдет индексация на 4% денежного довольствия военнослужащих. Также прибавку получат военные пенсионеры, которым были назначены пенсии за выслугу, по инвалидности или по потере кормильца. Перерасчет будет произведен с 1 октября текущего года в автоматическом режиме. Обращаться за прибавкой никуда не нужно.