Красный Лиман пришлось оставить, чтобы большая группировка не попала в окружение, сообщил военкор Коц Фото: Александр КОЦ

Колонна грузовиков печально притулилась на обочине. Чумазые мужики с пустыми глазами вдумчиво курили, сплевывая сквозь зубы. От них пахло потом и порохом. Одно из подразделений, которое только что с боем вышло из Красного Лимана, прорываясь через Торское в Кременную. Нам пришлось оставить этот город, чтобы большая группировка не попала в окружение.

- Если надо, остались бы там умирать, - буднично говорят мне мужики из 2 армейского корпуса ЛНР в засаленной форме. – Бежать никто не думал. Но пришла команда отходить. Выезжали из Лимана на Торское ближе к полуночи. В Торском уже часть населенного пункта заняли «укропы», а другой дороги-то нет. Пришлось прорываться. Попали под стрелковый огонь, но отбились на скорости.

Красный Лиман пришлось оставить, чтобы большая группировка не попала в окружение Фото: Александр КОЦ

Почему принято решение оставить Красный Лиман

Красный Лиман российскими войсками был освобожден в апреле. Бои здесь шли тяжелые, противник не давал подойти, четко работая артиллерией по нашим порядкам, корректируя огонь с беспилотников. На выручку тогда пришли росгвардейцы, у которых нашелся чудо-девайс, засекающий не только дроны в небе, но и операторов, ими управляющих. Тогда в дело вступила наша артиллерия, оставив вражескую арту без «глаз». Остальное сделали пехота и спецназ.

Предполагалось, что в том числе из этого населенного пункта в будущем можно будет развивать наступление на Славянск. Однако после массированного наступления в Харьковской области противник, перегруппировавшись, перенаправил свои силы с прицелом на Луганскую народную республику. То, что где-то прорвет, было очевидно. Киев давил по всей новой линии обороны. К северу от Купянска, на восточный берег Оскола, где на паре участков врагу удалось форсировать речку и закрепиться, в районе Лисичанска и Красного Лимана. Тяжелые бои несколько недель шли по всей этой линии, однако стратегического успеха противнику не приносили. В итоге основные свои усилия он сконцентрировал на Лиманском направлении, бросив в бой все, что у него было.

Бежать никто не думал. Но пришла команда отходить Фото: Александр КОЦ

Киевское командование сняло резервы со Славянска, подтянуло танковые подразделения из-под Северска, Белогоровки. Численность украинской армии, которая наступала на Лиман, «отжимая» один населенный пункт за другим, превышала обороняющихся в несколько раз. В бой снова были брошены иностранные наемники и «летучие отряды» на скоростных легкобронированных машинах. Сначала они перерезали трассу на Сватово, затем взяли под огневой контроль артерию, соединяющую с Кременной.

Все это время не смолкала российская артиллерия, которая била по прибывающим силам врага, работала авиация, однако подошедших резервов хватило лишь для того, чтобы удерживать коридор жизни, по которому выводили наши подразделения из Красного Лимана. Риск окружения и позорного плена стал слишком велик, и российское командование приняло решение на отход. Последние подразделения прорывались уже фактически из блокады, с боями. В Лимане наших войск не осталось.

Красный Лиман российскими войсками был освобожден в апреле. Бои здесь шли тяжелые Фото: Александр КОЦ

"Будем биться дальше, отвоевывать потерянное"

Я подъезжаю к Кременной. Последняя колонна как раз заходит в город со стороны Торского. В небе нарезают круги боевые самолеты, по ним работает ПВО. За этим воздушным противостоянием равнодушно наблюдают парни на БТРе с надписью «Братск».

- Да все, как всегда, - констатируют мужики. – Связи между разными соединениями толком нет. Что у соседей происходит, никто понять не может. Пока допросишься работы артиллерии по нашим целям через многоступенчатую систему докладов, целей уже и след простыл.

С окраин города по наступающим порядкам бьют ствольной и реактивной артиллерией. Встречаю знакомых с пушечного дивизиона 2 армейского корпуса ЛНР. Работают без остановки.

Фото: Александр КОЦ

- Сначала отсекали колонны, которые шли с Северска, потом били по технике под Белогоровкой, - бодро докладывают артиллеристы. – Старались выиграть время для наших пацанов, чтобы вышли с наименьшими потерями. Ну да, обидно, сначала Харьковская, потом Лиман. Ну что ж теперь, сорвать погоны и уйти жене под юбку? Будем биться дальше, отвоевывать потерянное. Кошки скребут, конечно, на душе, но другого выхода-то все равно нет. Чего ж теперь плакать. Зато пока пацаны зубами держались за Лиман, в России успели отмобилизоваться. Ждем у нас Наших резервистов, примем как своих. Они ж свои и есть. И накормим, и оденем если надо, и научим. Пусть не боятся, все будет нормально. Вместе – веселее! Батарея, беглым, расход три, огонь!

152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» под звон в ушах выплевывают снаряды, окутывая позиции пороховой дымкой.

С окраин города по наступающим порядкам бьют ствольной и реактивной артиллерией Фото: Александр КОЦ

Гарнизон Красного Лимана стоял до последнего

Кстати, идея о том, что гарнизон Красного Лимана выполнил задачу сдерживания, была озвучена и авторитетным донецким командиром, создателем батальона «Восток» Александром Ходаковским. По его мнению на волне успеха в Харьковской области противник планировал ударить сразу по нескольким направлениям, в том числе и на Мариупольском. «Но столкнулись с сопротивлением в Красном Лимане и завязли. Чтобы сломить наших парней, им пришлось отменить планы и забрать ресурс с других направлений, но темпы были уже потеряны, шок от отступления уже прошел, началась мобилизация. Если бы не фактор Красного Лимана - кроме харьковского фиаско нас ждало еще много проблем…»

Это, конечно, не отменяет типичных причин произошедшего. О них говорили после ухода из Харьковской области: это и нехватка сил, и ошибки отдельных военных чиновников в организации обороны, и пресловутые «пятисотые» (или «отказники» - контрактники, которые отказываются воевать и уходят с поля боя, - ред.), которые оставляют стратегически важные позиции, и поздно подошедшие резервы, и отсутствие координации между различными подразделениями на земле, и нехватка современных средств разведки… Но в последнюю очередь надо искать виновников среди тех, кто несколько последних недель героически держал оборону в Красном Лимане и окрестных населенных пунктах. Бился насмерть и не отступал, до последнего.

Фото: Александр КОЦ

«Группа почти месяц корректировала в районе Ставков огонь нашей артиллерии. Погибли парни в бою с превосходящими силами противника, в том числе иностранными ЧВК. Мужчины сутки вели неравный бой в окружении. Не вышли... – написал об одном из героических эпизодов журналист ВГТРК Андрей Медведев. - Вообще вся работа этой группы спецназа была одним огромным подвигом. Парни были глазами нашей артиллерии. Корректируя огонь, они сорвали десяток наступлении ВСУ на этом направлении».

Пришлось прорываться. Попали под стрелковый огонь, но отбились на скорости Фото: Александр КОЦ

Большинство наших подразделений, державших оборону в Красном Лимане, отошли только после приказа.

Сейчас противник наверняка попытается развить успех на кураже. Двинуться он может и в Сватово, и в Лисичанск, и в Кременную. Это грозит разрезанием уже Луганской народной республики, которая, как и Красный Лиман сейчас является территорией Российской Федерации.