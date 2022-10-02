Пермяки аккуратно показали, откуда растут ноги у режиссера Макдонаха

Фото: Вадим Балакин

1 октября в Перми открылся фестиваль Макдонаха. О странной дружбе ирландской звезды и маленького пермского театра мы уже писали. В частности, она выражалась еще и в том, что оскароносец Макдонах на протяжении восьми лет позволял театру ставить свои пьесы в России, ничего не требуя взамен.

- Фактически, у нас всегда была Всероссийская премьера и вторая, после Лондона, мировая, - говорит режиссер театра "У Моста" Сергей Федотов.

Однако в этом году вышла осечка. Мартин написал девятую пьесу и не разрешил ставить ее в Перми, потому что в театре не нашлось негритянки-лилипутки на одну из ролей.

Поэтому традицию пришлось нарушить. Фестиваль окрылся не премьерой нового спектакля Макдонаха, а старым спектаклем Джона Синга "Ирландский герой- гордость Запада".

Фото: Вадим Балакин

Действие происходит сто лет назад в ирландской тьмутаракани. Жизнь там страшно скучная, поэтому единственное развлечение - попойки и хождение на поминки. Неожиданно в пабе появляется новое лицо - Кристофер Мехоун, герой из далеких земель. Он прячется от полиции, потому что убил своего отца лопатой. Пояление молодого человека производит неизгладимый эффект на публику. За Кристфером начинают увиваться все бабы в округе, он становится секс-символом и национальным героем.

Когда в 1907 году эту пьесу поставили в Дублине, был большой скандал, автора побили, освистали, прокляли в газетах за то, что он клевещет на ирландскую женщину. Правда, через два года подуспокоились и объявили Синга классиком. Но он похвалу не услышал, потому что умер. Но если бы он помотрел пермскую вариацию своей пьесы, наверное, порадовался бы, даже несмотря на то, что спектакль был сыроват.

Фото: Вадим Балакин

Как сказал по поводу постановки один мой знакомый, "здесь все как в наше время", когда каждый день телевизионные ток-шоу рождают новых героев. Эта убила мужа сухим льдом, ту дважды по пьянке изнасиловали в школе, третья прикинулась пианисткой и обобрала знаменитого актера, четвертая родила от женатого пожилого мужа... И только этим все они, как и Кристофер Мехоун стали героями.

Впрочем, как утверждали критики, главный смысл послания был даже не в этом. После спектакля организовали сабантуй с посикунчиками, на котором выступила критик Марина Тимашева. И она, между прочим, поблагодарила режиссера театра за то, что тот "так ненавязчиво показал, откуда растут ноги у этого загадочного, ни на кого не похожего Мартина Макдонаха".

Пока все задумались, что бы это означало, остальные критики принялись поднимать тосты и чествовать ирландского режиссера за аполитичность и умение держать рот на замке, особенно в медународных скандалах. Оказалось, что несмотря ни на что, Макдонах не запрещает играть свои спектакли российским театрам и поэтому постановку новой пьесы "Очень-очень темная материя" мы все же увидим, правда, в исполнении театра МХТ имени Чехова, где нашлась настоящая негритянка-лилипутка.