После ранений на Донбассе, лечения и реабилитации российских военнослужащих отправили в тур на Кавказ

Всего запланировано два подобных рейса, в них примут участие более 80 российских военнослужащих и членов их семей Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, отправились в железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» в рамках проекта Минобороны России.

В рамках проекта «Своих не бросаем» Минобороны России и ОАО «РЖД» организовали два дополнительных рейса круизного туристического поезда № 930/929 «Жемчужина Кавказа» по маршруту Москва/Ростов-на-Дону – Нальчик –Грозный – Дербент – Кисловодск – Ростов-на-Дону/Москва.

- Первый дополнительный рейс «Жемчужина Кавказа» 1 октября отправился из Москвы. Путешествие продлится 7 дней и пройдет в формате «поезд-отель», когда гости поезда ночь едут в нём, а день посвящают экскурсиям. За неделю военнослужащие и члены их семей познакомятся с историей и культурой сразу пяти южных городов, а также увидят Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, посетят цитадель Нарын-Кала в Дагестане, прогуляются по Нарзанной галерее в Кисловодске и многим другим интересным местам. В программу поездки также включено ежедневное трехразовое питание в городах остановки или в поезде в пути следования, - рассказал подробности заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Всего запланировано два подобных рейса, в них примут участие более 80 российских военнослужащих, членов их семей, а так же членов семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Всего в проекте примут участие более 500 человек.

«Хочется пожелать ребятам и членам их семей, отправившимся сегодня в путешествие по городам Кавказа в рамках проекта «Своих не бросаем», крепкого здоровья, скорейшего восстановления и позитивных эмоций», – напутствовал героев замглавы военного ведомства.