Прямую онлайн-видеотрансляцию внепланового заседания Госдумы 3 октября 2022 года о принятии в Россию ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона можно посмотреть на сайте KP.RU Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил журналистам о повестке и причине проведения внепланового заседания Госдумы РФ, которое состоится 3 октября 2022 года.

Повестка внепланового заседания Госдумы 3 октября 2022

Как и ожидалось, причиной проведения стали планы принять законопроекты о вхождении в состав государства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров", - уточнил Володин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Это самый главный пункт повестки внепланового заседания Госдумы 3 октября 2022 года. Конституционный суд РФ уже признал, что договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона соответствуют Конституции страны, следовательно, депутаты имеют все основания принять соответствующие законы.

Трансляция внепланового заседания Госдумы 3 октября 2022

Прямую онлайн-трансляцию исторического внепланового заседания Госдумы, в которой можно будет своими глазами увидеть обсуждение повестки и голосование о принятии соответствующих законов, смотрите на сайте KP.RU с 14:00 по мск 3 октября 2022 года.

Также прямую видеотрансляцию обсуждения законов о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей покажут на сайте Государственной думы.

Напомним, что законы также должен утвердить Совет Федерации. По словам сенатора Андрея Клишаса, это может произойти уже на следующий день – 4 октября.