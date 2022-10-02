ФСБ пресекла теракт на железной дороге у станицы Солдатской

На месте преступления кроме взрывного устройства, обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы

Вчера, около полудня сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом, Росгвардией и МВД России предотвратили подрыв железнодорожного состава в Кабардино-Балкарской Республике.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном, - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что при попытке задержания бандитов, они оказали вооруженное сопротивление. В результате ответным огнем террористы были нейтрализованы. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

«На месте преступления кроме взрывного устройства, обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы», - отметили в ФСБ России.

Дома у террористов нашли компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, телефоны с информацией, что подтверждает их преступные намерения. Благодаря этой информации был задержан и сообщник террористов.

СК России возбудил и расследует уголовные дела по статьям «приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».