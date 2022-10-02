Насколько вырастет пособие при рождении ребенка и декретные выплаты в 2023 году: индексация пройдет 1 февраля 2022

Вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам для официально работающих женщин и студенток Фото: Shutterstock

- Единовременное пособие при рождении ребенка индексируется по уровню фактической инфляции, - рассказал глава Минтруда России Антон Котяков. - Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой единовременная выплата составит 23 011 рублей.

Таким образом, в 2023 году пособие будет увеличено на 12,4%.

Кроме того, вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам для официально работающих женщин и студенток. В месяц сумма может составить более 83 тысяч рублей, то есть при декретном отпуске в 140 дней женщина получит чуть больше 383 тысяч рублей (при нормальных родах одного ребёнка отпуск длится 140 календарных дней: 70 дней до родов и 70 после).

— Расчет пособия зависит от статуса беременной, то есть работает ли она или является студенткой. Работающие получают пособие в размере 100% среднего заработка, студентки же – в размере стипендии, женщины-военнослужащие – в размере довольствия, — рассказал «КП» юрист Вадим Роман.

Размер пособия рассчитывается по универсальной формуле: доходы за два предшествующих года делят на количество дней за этот период и умножают на количество дней декретного отпуска. Конкретная сумма рассчитывается бухгалтерией организации, где работает беременная женщина, и затем проверяется специалистами Фонда социального страхования. На случай, если заработок женщины слишком большой или слишком маленький, государство установило минимальный и максимальный размеры пособия (см. «Только цифры»).

Правительство также обещает повысить в 2023 году пособия по временной нетрудоспособности – в том числе родителям при болезни детей до 15 лет. Обновленные цифры выплат заложены в бюджете Социального фонда на следующий год.

- Общие расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в проекте бюджета на 2023 год в сумме 444,9 млрд рублей, на выплату пособия по беременности и родам – в сумме 149,3 млрд рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных граждан – в сумме 193,6 млрд рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка – в сумме 23,4 млрд рублей, -сообщил министр труда Антон Котяков.

В министерстве также напоминают, что с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в новую организацию – Социальный фонд России. После объединения фондов граждане смогут получать социальные выплаты в режиме «одного окна», а работодатели – уплачивать страховые взносы по единому тарифу одним платежом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Социальные выплаты на детей и в период беременности и родов

2022 год / 2023 год

Пособие при рождении ребенка, руб. 20 472 / 23 011

Максимальные декретные выплаты за отпуск 140 дней, руб. 360 164 / 383 179

Сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, руб. От 7 677 до 31 283 / От 8630 до 33 282