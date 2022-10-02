После долгих боев российские войска оставили Красный лиман Фото: Александр КОЦ

После того, как российские войска оставили Красный лиман, сеть разорвало заявление Рамзана Кадырова. Он обвинил Александра Лапина, который командует войсками в Харьковской и на севере Луганской области в том, что именно из-за его действий был потерян важный населенный пункт.

«…Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов. Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа "Ахмат", мой дорогой БРАТ Апты Алаудинов. В Генштабе заверил меня, что не сомневаются в полководческом таланте Лапина и не считают, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление.

Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории.

Фото: Александр КОЦ

…Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

…Я не знаю, что докладывают Верховному Главнокомандующему, но по моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество - оно и так сказало и сделало многое против нас.

Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что?» - написал Кадыров.

Главу Чечни поддержал и известный бизнесмен, дважды герой России, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин:

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», - написано в одном из телеграмм-каналов от его имени.

В то же время Пригожин отметил, что это не критика Министерства обороны, «а проявление любви и поддержки».

В защиту генерала Лапина выступили ряд блогеров и публичных деятелей. В частности Игорь Стрелков заявил, что «Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал - его части были направлены на помощь с другого участка фронта и, к тому-же, направлены слишком поздно», и если кого-то обвинять, то точно не его в первую очередь.

Фото: Александр КОЦ

Военкор РИА Новости Александр Харченко написал в свое телеграм-канале, что знает генерала еще по Сирии. А в Донбассе работаем с его группировкой войск Центрального военного округа (ЦВО) с июня.

«Жили на передовой и видели все своими глазами. Лисичанск пал благодаря усилиям ЦВО. Изначально предполагалось штурмовать его в лоб, но генерал Лапин настоял на планомерном окружении». Именно благодаря Лапину, по мнению Харченко, удалось избежать уличных боев в Лисичанске.

«К Лапину могут быть претензии, но его точно нельзя упрекнуть в трусости. Александр Павлович всегда управлял войсками, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновнеия. В Белоговровку он приехал на машине с водителем и охранником! Все! При этом он проезжал мимо пылающей МТЛБ, которую подорвали украинские диверсанты. Через сутки наш штаб разобрал украинский танк.

Фото: Александр КОЦ

Когда противник малыми группами стал переправляться через Оскол, генерал Лапин возглавил отряд спецназа и поехал отлавливать ДРГшников (диверсантов, - ред). Так что дело вовсе не в трусости и некомпетентности отдельного генерала. Проблема в системах связи и управления. И боюсь, здесь даже сил Лапина не хватило, хоть он и пытался исправить ситуацию.»

Кроме того, Харченко отметил, что именно Лапин говорил о том, что необходимо мобилизация еще в июне:

«Уже тогда людей не хватало. В некоторых батальонах оставалось по 30 человек, но эти парни шли вперед и побеждали вопреки военной науке.»

Не Лапин виновник того, что пришлось оставить Красный лиман, делает вывод, военкор, но его могут «назначить крайним за просчеты широкого круга должностных лиц».