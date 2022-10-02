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Звезды2 октября 2022 15:49

Кристина Орбакайте не пришла хоронить Бориса Моисеева

Россияне подозревают, что дочь Аллы Пугачевой покинула Россию
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Где сейчас находится Кристина Орбакайте, информации нет.

Где сейчас находится Кристина Орбакайте, информации нет.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с Борисом Моисеевым. Певец скончался 27 сентября после третьего инсульта. Похоронили артиста под крики "браво". Вот только самые главные женщины в жизни знаменитости не пришли проводить его в последний путь.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте были для Бориса Моисеева очень близкими и родными людьми. Борис Михайлович познакомился с Аллой Борисовной в 1975 году в одном из ночных клубов. Звезда обратила внимание на талантливого танцора и пригласила в свой проект. Вскоре артистка подтолкнула Моисеева строить карьеру певца. Так, он стал успешным исполнителем.

Старшего ребенка Примадонны артист называл своей "дочкой", подарил Кристине квартиру в Юрмале. Вот только артистки не смогли похоронить Моисеева.

Алла Борисовна спешно покинула Россию и улетела на частном самолете в Израиль. "Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай", - написала 73-летняя Пугачева в день смерти Моисеева.

О том, где находится Кристина, информации нет. Говорят, она отправилась в США, где живет ее муж Михаил Земцов и дочь Клавочка. "Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда", - оплакивала Орбакайте певца.

В последние годы жизни Борис Михайлович был очень плох. Он перенес три инсульта, вел затворнический образ жизни и давно не появлялся на публике, так как болезнь сильно изменила его. Умер он в полном одиночестве на собственном диване в квартире в центре Москвы.

2 октября 2022 года певца похоронили под аплодисменты и возгласы "браво". На траурной церемонии на Троекуровском кладбище не было родственников.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыБорис Моисеев: досье KP.RU