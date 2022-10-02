Ученые узнали, как собаки понимают чувства хозяина

Собаки чуют стресс по запаху. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собаки, с которыми экспериментировали в Королевском университете (Queen's Universitу) в Белфасте, выявляли людей, пребывавших в расстроенных чувствах, в 93,75 процентах случаев. О чем стало известно из публикации в журнале PLOS ONЕ.

Мистика? Исследователи, которыми руководила Клара Уилсон (Clara Wilson), её не видят. Они объясняют столь потрясающие способности питомцев их нюхом. Собачьи носы настолько чувствительны, что улавливают никому более незаметную разницу в запахе. Запах дыхания и пота становится другим, когда мы чем-то сильно расстроены или озабочены – словом, погружены в стресс. В сравнении с нормальным – расслабленным - состоянием. Любящие собаки, как правило, очень быстро, что называется, входят в положение: стараются «успокоить» хозяев - преданно смотрят в глаза и оказывают разнообразные знаки внимания. Удивительно другое, что четвероногим друзьям не всё равно, в каком мы настроении. Переживают.

В экспериментах собаки нюхали не самих людей, а их ароматы, которыми ученые пропитали специальные ватки, спрятанные в баночки. Выявляли те, которые пропахли сильно озабоченными испытуемыми. Ошибок почти не было.

Собаки определяли стресс, вынюхивая образцы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Собаки плачут от радости

Собаки, натурально, плачут от радости. Плачут, что называется, навзрыд, выбегая к владельцу, вернувшемся, к примеру, из отпуска. Да хотя бы даже с работы. Реагируют на гормон окситоцин, благодаря которому возникает взаимная привязанность.

Усиленное слезоотделение у четвероногих любимцев при воссоединении с хозяевами обнаружили японские биологи из Университета Азабу (Azabu University in Japan). Подробнее об этом в нашем материале.

О других открытиях, связанных с собачьими носами, читайте «Собаки видят носом».