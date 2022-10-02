В группе риска женщины и люди старше 45 лет: кого чаще обманывают телефонные мошенники

Число россиян, которым регулярно звонят телефонные мошенники, продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число россиян, которым регулярно звонят телефонные мошенники, продолжает расти. Каждый день или несколько раз в неделю с неприятными звонками сталкивались 40% россиян, опрошенных сервисом Superjob.ru. Самым удивительным результатом опроса, пожалуй, можно назвать тот факт, что 9% респондентов сообщили, что еще ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков. Казалось, что таких россиян остаться уже не должно – уж слишком активно в последние годы ведут себя аферисты.

Каждый десятый россиянин признался, что становился жертвой мошенников – то есть терял после подозрительных звонков деньги или имущество. А 6% опрошенных пострадали из-за мошеннических действий даже несколько раз.

Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (18%). Женщин аферисты обманывают чаще, чем мужчин (19% против 14%). Возраст респондентов также влияет на то, удается ли мошенникам выудить у жертвы деньги, – чаще других страдают респонденты старше 45 лет (21%).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Как защитить себя от обмана

Специалисты советуют никогда сразу ничего не делать под диктовку неизвестных «специалистов», которые вам позвонили, кем бы они не представлялись – сотрудниками банка, следователями, сотрудниками военкомата или даже вашими родственниками. «Родственников» постарайтесь пристрастно расспросить о том, что с ними случилось. Ведь часто под видом родных мошенники сообщают о мнимых авариях или других происшествиях, участниками которых они якобы стали. В волнении вы можете не обратить внимание на то, что голос собеседника не слишком похож на голос вашего близкого человека. Что касается других звонков, то специалисты советуют действовать следующим образом.

- Первое, что вы должны сказать: «Извините, я не могу сейчас говорить, назовите вашу фамилию, должность и оставьте номер, по которому я могу с вами связаться», - рассказывал недавно KP.RU эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. – Мошенники таких вопросов очень не любят. Таким образом вы лишаете их главного преимущества – эффекта внезапности, на который они рассчитывали своим звонком. Ведь сообщают они обычно что-то не слишком приятное, тревожное, заставляя вас волноваться и совершать необдуманные действия. Положив трубку, успокойтесь и решите, что делать дальше. Проверьте в интернете номер, с которого вам звонили, выясните, действительно ли он принадлежит банку или мобильному оператору. А если называть фамилию и оставлять контакты собеседник отказался, почти наверняка он пытался вас обмануть.